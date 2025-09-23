Femke Bol beleefde een waanzinnige WK atletiek, met liefst drie medailles. De Nederlandse topatlete won goud (400 meter horden) en pakte zilver met de vrouwen op de 4x400 meter estafette en diezelfde kleur medaille op de gemengde estafette. Na alle plichtplegingen in Tokio is het nu tijd voor heel iets anders. Bol duikt op met haar geliefde Ben Broeders op een veel zonnigere locatie.

De WK atletiek in de Japanse hoofdstad werden gekenmerkt door de vele regen die er viel, maar nu de races voorbij zijn begint de zon weer te stralen voor Bol. Zij is met de Belgische polsstokhoogspringer aangekomen op de nog onbekende vakantiebestemming. Samen maken ze een zonnig strand onveilig. "Nu is het tijd voor vakantie", schrijft Bol op haar Instagram, waarbij een reep chocolade als emoji haar dieet de komende dagen stiekem verklapt.

i Femke Bol is op vakantie met haar verloofde Ben Broeders. ©Instagram Femke Bol

'Onvergetelijke ervaring'

Ze laat ook uitgebreid van zich horen na haar gouden medaille op de 400 meter horden. Zo is ze 'zo trots op ons kleine landje' vanwege het feit dat de WK de succesvolste ooit waren voor TeamNL. "Ik ben super blij en trots om mijn titel te verdedigen in één van mijn snelste tijden ooit. Ik heb ervan genoten om te lopen in Tokio, bedankt aan iedereen die dit een onvergetelijke ervaring heeft gemaakt. Ik ben zo dankbaar voor iedereen met wie ik dit avontuur kan delen."

'Batterijen opladen'

Ze rondt af door haar plannen voor de komende tijd te delen. De WK was het sluitstuk van bomvol seizoen. "Weer een topseizoen in de tas! Ik heb zoveel plezier gehad op en naast de baan. Ik heb ook een nieuwe balans gevonden en ik ben dankbaar om gezond te zijn en hard te kunnen werken. Nu is het tijd om te genieten van wat vrije tijd en om de batterijen op te laden." Bol verspeelde geen tijd en vloog na de slotdag van de WK meteen met Broeders naar een zonnige bestemming.

Teleurstellend WK voor Broeders

De Belg Broeders was ook actief op de WK, maar kwam niet door de kwalificaties van het polsstokhoogspringen heen. Hij moest toezien hoe Armand Duplantis de show stal met een nieuw wereldrecord, maar ook de Nederlander Menno Vloon ging viraal met zijn bijzondere sprong. Broeders kon meer van betekenis zijn bij de gouden race van zijn verloofde Bol, want na de race vlogen ze elkaar op de tribune in de armen en deelden ze een innige kus. Hij vroeg Bol dit jaar ten huwelijk, een trouwdatum is nog niet bekend.