Voor Femke Bol waren de WK atletiek een enorm succes. De topatlete prolongeerde haar wereldtitel op de 400 meter horden en pakte met de estafetteploegen ook nog een zilveren en bronzen plak. Die verzameling medailles levert haar een heel mooi bedrag aan prijzengeld op.

Bol toonde de afgelopen week in Tokio maar weer eens aan dat ze een van de grootste atletes ter wereld is. Net als op de Olympische Spelen van vorig jaar sloot ze het toernooi af met alle kleuren medailles. Die werden behaald op dezelfde onderdelen als bij de Spelen, maar op elke afstand pakte ze een andere kleur.

Succesvol toernooi

Het hoogtepunt voor Bol was natuurlijk haar gouden medaille op de 400 meter horden. De Nederlandse prolongeerde op die afstand haar wereldtitel en werd daarmee pas de tweede vrouw ooit die dat presteerde op dit onderdeel. Zelfs haar grote rivale Sydney McLaughlin-Levrone, die deze keer op de vlakke 400 meter uitkwam, lukte dat nog nooit.

Op de teamonderdelen was Bol ook enorm succesvol. Samen met Lieke Klaver, Eugene Omalla, Jonas Phijffers en Eveline Saalberg (liep in de series) bezorgde ze de gemengde ploeg een zilveren plak op de 4x400 meter. Bol voegde daar op de slotdag ook nog een bronzen medaille aan toe op de estafette bij de vrouwen. Bol, Klaver, Saalberg, Lisanne de Witte en Myrthe van der Schoot (liep in de series) konden niet tippen aan de Verenigde Staten en Jamaica, maar eindigde toch maar mooi op het podium.

Prijzengeld Bol op WK atletiek

Die verzameling medailles levert Bol naast flink wat complimenten ook nog aardig wat geld op. Voor de wereldtitel op de 400 meter horden kreeg ze 70.000 dollar, wat ongeveer 60.000 euro is. Dat is veruit het grootste gedeelte van haar prijzengeld op de WK atletiek.

Op de teamonderdelen viel er naemlijk een stuk minder te verdienen doordat het bedrag ook nog gedeeld moet worden. Aangezien ook de atleet die in de serie in actie kwam recht heeft op een medaille moet dat prijzengeld verdeeld worden over vijf sporters.

De zilveren medaille voor de gemengde estafetteploeg is goed voor 34.000 euro. Bol krijgt daar dus 6800 euro van. De bronzen medaille met het vrouwenteam levert 17.000 euro op. Bol ontvangt daar dan weer 3400 euro van. Alles bij elkaar gaat de topatlete dus naar huis met 70.200 euro.

Bonus voor wereldrecords

Het bedrag had overigens nog een stuk hoger kunnen zijn als Bol erin geslaagd was om een wereldrecord te lopen. Daarvoor had de internationale atletiekfederatie namelijk een enorme bonus klaarliggen van 100.000 dollar (85.000 dollar). Dit WK lukte het alleen polsstokhoogspringer Armand Duplantis om het wereldrecord te breken. Zijn sprong van 6,30 meter bezorgde hem in één klap 170.000 dollar (153.000 euro) doordat hij er ook nog eens een gouden medaille mee pakte.