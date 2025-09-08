Sydney McLaughlin-Levrone kijkt alweer erg uit naar haar strijd met Femke Bol op de Olympische Spelen in 2028. De Amerikaanse vertelt dat haar vierde Olympische Spelen op rij 'altijd in haar achterhoofd' zit.

Als McLaughlin-Levrone zich weet te plaatsen voor de spelen van 2028, dan gaat ze haar vierde Olympische Spelen tegemoet. In zowel 2020 in Tokyo en 2024 in Parijs won ze goud op de 400 meter horden en 4x400 meter estafette. Tijdens de spelen in Rio de Janeiro in 2016 kwam de Amerikaanse nog niet in de medailles terecht. In Tokyo en in Parijs won McLaughlin-Levrone ook van Bol.

'Het zit altijd in mijn achterhoofd'

In de Olympics Podcast keek McLaughlin-Levrone al vooruit naar een mogelijke olympische race in 2028. "Ik denk dat Los Angeles altijd in mijn achterhoofd zit. Het is lastig om daar niet aan te denken, helemaal nu ik er woon. Maar het is ook goed dat ik het in mijn achterhoofd houd." Voor McLaughlin-Levrone zou het een enorme eer zijn om voor haar thuispubliek nog een medaille te kunnen halen.

Voor McLaughlin-Levrone is de spelen van 2028 zelfs haar absolute doel. "Ik ben er al naartoe aan het werken. Het is een heel spannend doel om te hebben, om te winnen op de spelen in mijn thuisland. Om door het Los Angeles Memorial Coliseum te lopen zou voor mij een enorme eer zijn. Het zit altijd in mijn hoofd. Het motiveert mij enorm. Natuurlijk is het nog ver weg en moet ik het stap voor stap aanpakken. Maar door dit doel in mijn achterhoofd te houden, kijk ik er enorm naar uit om me vol in te zetten."

Femke Bol

Ook Bol heeft natuurlijk de spelen in 2028 als doel, maar ze is ook bezig met andere zaken. Zo wil ze hoge ogen gooien tijdens het WK in Tokyo en is ze bezig met een project waar ze haar eigen kinderboek maakt. Bol publiceert in november haar eerste kinderboek 'Go Femke! Team TOFF gaat ervoor!' bij uitgeverij Kluitman.