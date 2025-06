De grootste rivale van Femke Bol loopt tienduizenden dollars mis. Sydney McLaughlin-Levrone is de olympisch kampioene op de 400 meter horden. Haar coach is diep teleurgesteld dat een groot atletiekevenement is gecanceld.

McLaughlin-Levrone is de enige vrouw die Bol lijkt te kunnen verslaan. Als de Amerikaanse meedoet, doet ze dat meestal dan ook. Waar de Nederlandse zich afgelopen weekend concentreerde op de Diamond League in Stockholm was McLaughlin-Levrone van plan om de Grand Slam Track te lopen.

Femke Bol na stadionrecord op de foto met veelbesproken BN'er: 'Hoogtepunt van mijn dag' Het werd een bijzondere pinkstermaandag voor topatlete Femke Bol bij de 44e FBK Games in Hengelo. Het Nederlandse loopwonder vermorzelde de concurrentie op háár 400 meter horden in een stadionrecord. Ook ging ze nog op de foto met demissionair premier Dick Schoof, die zijn kabinet na 223 dagen zag vallen.

100.000 dollar

Maar het laatste evenement in Los Angeles gaat niet door. Dat is zuur voor alle deelnemers, maar vooral voor McLaughlin-Levrone. De Grand Slam Track is een nieuw (commercieel) atletiektoernooi georganiseerd door ex-topsprinter Michael Johnson. De winnaars verdienen liefst 100 duizend dollar. Na drie toernooien cancelt de organisatie het laatste toernooi en dus loopt McLaughlin-Levrone - die op papier makkelijk naar de winst had gelopen - een grote zak met geld mis.

Haar coach Bobby Kersee is zwaar teleurgesteld. "In meer dan vier decennia in deze sport heb ik te vaak veelbelovende initiatieven zien mislukken door organisatorische problemen, met name door een gebrek aan sponsors. Onze atleten zijn van wereldklasse. Ze trainen keihard en verdienen beter. Het Grand Slam-merk heeft nog steeds veel potentie, maar vandaag de dag worden seizoenen en carrières hierdoor geraakt." Hij doet de oproep aan sponsors en coaches om slimmer te investeren in de sport.

Topatlete Lieke Klaver en collega's krijgen in Stockholm speciale behandeling Topatlete Lieke Klaver begint langzaam weer in vorm te raken. De 400 meterspecialiste liep zondag tijdens de Diamond League in Stockholm haar snelste tijd van het seizoen. Na de wedstrijd zocht ze met een groep atletiekcollega's de verkoeling op.

Bezoekersaantallen

Een commercieel event als de Grand Slam Track kan met de torenhoge niet bestaan zonder genoeg bezoekersaantallen en sponsors. Met name de bezoekersaantallen stelden teleur. Bij de opening op Jamaica renden de atleten in een grotendeels leeg stadion. Als de organisatie het toernooi in Los Angeles wel zou organiseren, zou het miljoenen dollars verlies draaien. Desondanks liet Johnson weten dat de Grand Slam Track in 2026 gewoon weer op de kalender staat.

Michael Johnson: "De beslissing om het eerste seizoen van de Grand Slam Track af te sluiten is niet zomaar genomen, maar is gebaseerd op de overtuiging dat we de doelstellingen van dit pilotseizoen succesvol hebben behaald en dat het nu belangrijk is om vooruit te kijken naar 2026 en verder."

Topatlete Femke Bol geeft duidelijk signaal af met stadionrecord bij Diamond League Stockholm Femke Bol liet zondag bij de Diamond League in Stockholm zien in topvorm te zijn. De Nederlandse topatlete won de 400 meter horden in een nieuw stadionrecord van 52,11 seconden en toonde daarmee aan haar concurrentie in topvorm te verkeren.

Nederlanders

De Grand Slam Track is een bijzonder atletiektoernooi, want de atleten die buiten het podium eindigen worden ook betaald. Toch zijn er weinig Nederlanders die de stap richting het geld hebben gemaakt. De 28-jarige Cathelijn Peeters durfde het wél aan en verdiende tijdens het openingsweekend haar welverdiende centen.