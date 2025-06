Heftige ruzie tussen turnlegende Simone Biles en influencer: 'Je bent echt ziek'

Meervoudig olympisch kampioen Simone Biles heeft ongekend hard uitgehaald naar haar ladgenote Riley Gaines (25). De topturnster is het met Gaines, een oud-zwemster, oneens over hoe trans personen in de sportwereld behandeld moeten worden.

Gaines, die als studente prima resultaten behaalde bij wedstrijden op college-niveau, is tegenwoordig actief als podcast-host, spreker en activist. Ze leidt het Riley Gaines Center en zet zich in tegen deelname van trans vrouwen in vrouwensporten. Ze spreekt op universiteiten, getuigt bij wetgevers en is merkambassadeur. Recent raakte ze in conflict met Simone Biles over dit standpunt.

Gaines heeft bijna 700.00 volgers op Instagram en kreeg op TikTok dik 12 miljoen likes. Haar status als populaire influencer zet ze ook in om haar standpunten uit te dragen.

Minnesota

De situatie waarover de twee Amerikaanse (oud)sporters over kibbelen is een wedstrijd van een vrouwenteam van een hogeschool in Minnesota. In het softbalteam zat een transgender speler. Die blonk uit en hielp zo Minnesota aan de zege. De speler in kwestie, Marissa Rothenberger, liet dit seizoen al vaker zulke staaltjes zien.

Gaines gaf op X een reactie op een post van de hogeschool, waarin het team werd gecomplimenteerd. "Dit kan je verwachten als je sterspeler een gozer is", schreef ze spottend. Biles reageerde daar weer op en noemde Gaines 'een pestkop' en 'een slechte verliezer'.

Olympische sensatie twijfelt over deelname aan Spelen: 'Ik focus op fysiek en mentaal herstel' De Amerikaanse topturnster Simone Biles zorgde afgelopen zomer voor een sensatie op de Olympische Spelen in Parijs. Voor de 28-jarige zouden het zomaar eens haar laatste kunnen zijn geweest. "Ik geniet echt van mijn vrije tijd."

'Je bent echt ziek'

Het online gesprekje ontspoode heftig. "Je bent echt ziek", schreef Biles. "Je protesteert alleen maar omdat je ooit een wedstrijd verloor. Je zou de trans gemeenschap moeten steunen. Je zou moeten zoeken naar manieren om sport inclusiever te maken. Of zoeken naar nieuwe manieren waarop trans personen zich veilig voelen in de sport. Misschien moet er een categorie voor transgenders komen in de sport. Maar in plaats daarvan pest je ze."

Casimir Schmidt vol bewondering voor geliefde Simone Biles: 'Mag ik die alsjeblieft hebben?' Nederlandse turner Casimir Schmidt en superster Simone Biles zijn samen op tour in de Verenigde Staten. De Nederlander is goed bevriend met de Amerikaanse turnkampioene en nam daarom ook een kijkje in haar privéleven. Daar hoorde een bezoekje aan haar man bij.

'Echt teleurstellend'

Gaines beet daarna van zich af: "Dit is echt teleurstellend. Het is niet mijn taak van mij, of van welke vrouw dan ook, om na te denken over het toevoegen van mannen op een plek die voor vrouwen bedoeld is. Jij kan steun geven aan mannen die kampioenschappen stelen in vrouwensporten op JOUW platform. Mannen horen niet thuis in vrouwensporten. Dat zeg ik uit volle borst."

@Riley_Gaines_ You’re truly sick, all of this campaigning because you lost a race. Straight up sore loser. You should be uplifting the trans community and perhaps finding a way to make sports inclusive OR creating a new avenue where trans feel safe in sports. Maybe a transgender… https://t.co/pjpzuZ0AlO — Simone Biles (@Simone_Biles) June 6, 2025

Diverse bekende andere activisten of oud-sporters bemoeien zich met de discussie. Tennislegende Martina Navritalova bijvoorbeeld. Van haar is bekend dat ze tegen participatie van trans vrouwen is bij vrouwensporten. Zij deelt een post op X waarin wordt gesteld dat Biles de prestaties van vrouwen dreigt uit te vegen met haar houding.