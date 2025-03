Voormalig Ajacied (23) schikt in verkrachtingszaak: 'Samen met het slachtoffer deelgenomen aan een traject'

Donny Warmerdam was drie jaar lang betrokken in een verkrachtingszaak, maar heeft nu een schikking gevonden met het slachtoffer. De voormalig speler van Jong Ajax heeft een 'mediationtraject' gevolgd, weet De Telegraaf.

De verkrachting zou hebben plaatsgevonden op een feestje in juli 2021. De vrouw was destijds achttien jaar. In februari 2022 bracht Roddelpraat dat gerucht naar buiten, waarna het slachtoffer in april van dat jaar ook daadwerkelijk aangifte deed tegen de huidig middenvelder van De Graafschap.

De eerdergenoemde krant heeft de gezamenlijke verklaring in handen gekregen. Daarin staat onder meer: 'Naar aanleiding van de aangifte van verkrachting die tegen Donny Warmerdam is gedaan en de strafrechtelijke vervolging die hier op volgde, heeft Donny samen met het slachtoffer deelgenomen aan een mediationtraject. In deze mediation hebben zij samen de kwestie besproken en overeenstemming bereikt over een schikking.'

Herstelproces van het slachtoffer

In het traject ging het vooral om het herstelproces van het slachtoffer, zegt de verklaring. 'Daarmee komt er een einde aan deze langslepende en emotionele strafzaak, waarbij verdere emotionele schade voor het slachtoffer wordt voorkomen en er ruimte ontstaat voor herstel.' Warmerdam en de vrouw willen verder niet ingaan op de situatie, waarmee ze de verklaring afsluiten.

De 23-jarige middenvelder uit Sassenheim speelde tussen 2010 en 2023 bij Ajax en maakte vervolgens transfervrij de overstap naar De Graafschap, maar de Amsterdammers hebben wel een onbekend doorverkooppercentage bedongen. In Doetinchem is hij al twee seizoenen vaste basisspeler.

