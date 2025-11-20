Femke Bol behoorde de afgelopen jaren tot de absolute wereldtop op de 400 meter horden, maar heeft besloten over te stappen naar de 800 meter. Een ingrijpende keuze die ook financieel flinke gevolgen kan hebben, zeker nu er een nieuw, bijzonder lucratief toernooi wordt georganiseerd. Reden genoeg voor Bol om nog één keer uit te komen op haar vertrouwde onderdeel?

Ellen Hoog en Naomi van As, voormalig tophockeysters en groot sportliefhebbers, nemen voor Sportnieuws.nl de week door en dus komt ook de beste Nederlandse atlete ter sprake. Van As gooit een stelling op: "Femke Bol moet voor het lucratieve World Athletics Ultimate Championship een uitzondering maken."

"Nee", reageert Hoog na even te hebben nagedacht. "Oneens, want zij focust zich nu volledig op die 800 meter. En daar wil ze uiteindelijk toch gewoon de beste in worden." De tweevoudig olympisch kampioene begrijpt waar de stelling vandaan komt: "Volgens mij hangt er een prijs van 130.000 euro aan de winst op dat toernooi."

De kans dat Bol de 400 horden kan winnen op het toernooi dat volgend jaar september wordt gehouden, lijkt groter dan de kans op winst op de 800 meter. "Ja, ik begrijp dat het geld lonkt", aldus Hoog. "Maar dit is een topsporter die het echt voor de sport doet en niet voor de doekoe. Dus ik denk dat zij gewoon lekker moet focussen op die 800 meter en daar zo snel mogelijk de beste in worden. Ik wil haar verder niet onder druk zetten."

'Zou raar zijn'

"Het is wel bizar", vindt Van As. "Want dit is voor de eerste keer dat dit georganiseerd wordt dit toernooi. En er mogen dan alleen maar de beste van de beste aan meedoen."

"Nee, het is een geweldig toernooi", erkent Hoog. "En ik denk ook dat het fantastisch is om aan deel te nemen. Maar ik zou het raar vinden als zij nu zegt: ‘Dan doe ik nog even een uitstapje terug naar de 400 meter horden om dat te doen en dan vervolgens weer naar naar de 800 meter.’”

“Zou jij het doen?”, stelt Van As een gewetensvraag. Hoog is duidelijk: “Nee, als je eenmaal die stap hebt gemaakt. En voor het geld, weet je... Ik bedoel, ze heeft vorig jaar die Diamond League gewonnen en ik denk dat die bankrekening van Femke Bol prima is. Dus nee, ik zou dat niet doen denk ik."

'Dat gaat zij niet doen'

“Ik zou toch twijfelen, denk ik", is Van As eerlijk. Hoog: "Maar zij zit zo in de bloei van haar carrière en zij wil zich nu volledig focussen op die 800 meter. Waarom zou je dan weer terug stappen?” Van As ziet geen probleem in een tijdelijke overstap: “Ik denk gewoon omdat zij dat kan. Zij is zo goed."

“Ik weet het niet", aldus Hoog. "Het geeft dan ook wel heel erg aan dat ze dat dan voor het geld doet." Van As: "En dat moet je zelf dan ook fijn vinden. Dat iedereen dat dan weet. Nee, zo'n type is hij zeker niet.” Hoog: “Dat gaat zij niet doen.”

Luister de podcast

Elke maandag bespreken olympisch hockeykampioenen Ellen Hoog en Naomi van As de sportweek voor Sportnieuws.nl. In deze aflevering gaat het onder meer over de opmerkelijke uitspraken van stervoetballer Cristiano Ronaldo, het verbluffende wereldrecord van Femke Kok en de chaos rondom de Nederlandse ploegenachtervolging.