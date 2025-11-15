In 2026 komt er een nieuw atletiektoernooi: World Athletics Ultimate Championship. Bij de eerste editie, in Hongarije, wordt een blik toppers opengetrokken. Grote vraag is of Femke Bol (25) ook een greep in de enorme prijzenpot mag doen.

De organisatie van World Athletics Ultimate Championship wil van het toernooi een glamoureus evenement maken met louter toppers. De gedachte is dat alleen bewezen topatleten aan de start staan. Daardoor zijn er geen voorrondes ('heats') nodig om nog de acht of zestien allerbesten over te houden.

Prijzengeld

Femke Bol is als regerend wereldkampioene op de 400 meter horden welkom bij de eerste editie van World Athletics Ultimate Championship. Maar de kans is klein dat Bol weldra in Hongarije de 400 meter horden gaat rennen. De Amstelveense maakte tenslotte recent bekend dat ze overstapt naar de 800 meter vlak. Een eenmalige terugkeer naar de 400 meter horden klinkt niet waarschijnlijk, al is het prijzengeld wel smakelijk.

De winnaar van een onderdeel pakt 150.000 dollar, oftewel een kleine 130.000 euro. Wat het startgeld is, dat heeft World Athletics nog niet bekendgemaakt, maar met een totale prijzenpot van 10 miljoen dollar is er voldoende budget om toppers te lokken.

World Athletics Ultimate Championship

Regerend wereldkampioenen en Olympisch kampioenen mogen zonder dralen meedoen aan het toernooi. Ook de winnaars van het eindklassement van de Diamond League in 2026 zijn welkom. De rest van het deelnemersveld bestaat uit atleten die het hoogst staan op de ranking van hun discipline. Bol staat momenteel eerste op de ranking van de atletiekbond voor de 400 meter horden.

Op de ranking voor de 800 meter komt Bol geheel niet voor, want ze heeft immers geen wedstrijden gerend op die afstand. Ze zal dus in 2026 rap moeten stijgen op die ranglijst, anders moet ze het World Athletics Ultimate Championship laten schieten. De top drie van de ranking bestaat momenteel uit Georgia Hunter Bell, Keely Hodgkinson en Audrey Werro.