Femke Bol won bij het EK voor landenteams vrijdagavond met overmacht de 400 meter. Het leverde Team NL de maximale 16 punten op voor de ranglijst. De NOS wilde vervolgens de Amersfoortse atlete interviewen. Kijkers moesten daar lang op wachten en vingen uiteindelijk bot.

De Nederlandse topatlete klokte in het bloedhete Madrid 49,48 seconden, een kampioenschapsrecord en maar net boven haar Nederlands outdoorrecord van 49,44. Bol maakt speciaal voor het EK een uitstapje naar de 400 meter vlak. Na het toernooi in de Spaanse hoofdstad stapt ze weer over op de 400 meter horden, haar favoriete onderdeel waarop ze wereldkampioene is.

Ik stop ermee

Vrij snel na haar race beloofde de commentator van de NOS dat Bol spoedig voor de camera zou staan voor een interview. Een paar minuten later kwam commentator Joris van den Berg met een verklaring: "Léon Haan en ik probeerden een interview te doen met Femke Bol. Maar ja, u weet, het is heel vervelend als je continu klaagt over de omstandigheden. Maar we staan daar met een hippe iPhone en we proberen het interview te doen", vertelt Van den Berg.

"En op het moment dat Femke, met een hand voor haar ogen vanwege de laag staande zon, op het punt staat om een antwoord te geven, zei de dure telefoon met een camera met een superlens erop: het is te warm, ik stop ermee. Klaar, over, einde verhaal. Het goede nieuws is dat we dan maar blijven zitten om commentaar te geven bij dit mooie evenement", zo besluit hij.

EK atletiek voor landenteams

Nederland is met een groep van 45 atleten naar Spanje afgereisd. Het doel: de beste notering ooit op het EK landenteams (zesde) verbeteren. "Voor het eerst in jaren hebben we de atleten en coaches echt kunnen overtuigen van het belang van dit evenement", vertelt Laurent Meuwly, de hoofdtrainer van het hele gebeuren, tegenover De Telegraaf.

Meuwly moet met zoveel atleten keuzes maken. Dat heeft gevolgen voor Lieke Klaver. Ze specialiste op de 400 meter maakt een uitstapje naar de 200 meter, een explosievere afstand. Femke Bol daarentegen loopt de 400 meter vlak, wat ze onlangs ook al een keer deed. De reden: twee keer een tweede plek levert voor Nederland meer op, dan bijvoorbeeld een overwinning en een vijfde plek.