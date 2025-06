Femke Bol heeft bij de EK landenteams de 400 meter gewonnen. Ze rende in Madrid de vlakke 400 meter, zonder de horden waarvan ze zo houdt. De Amersfoortse was in het snikhete atletiekstadion van Madrid onnavolgbaar voor de concurrentie: 49,48. De Poolse Natalia Bukowiecka finishte als tweede in 50,14 en de Spaanse Paula Sevilla werd derde in 50,70 seconden.

Bol startte in heat A vanaf baan zes. Al voor het ingaan van het laatste rechte eind lag ze aan kop, nadat ze de Poolse Natalia Bukowiecka had ingehaald. Bol kwam over de streep in 49,48, een nieuw kampioenschapsrecord en maar net boven haar Nederlands outdoorrecord van 49,44.

Na drie onderdelen is Nederland de leider in het klassement, gevolgd door Tsjechië en Polen. Eerder op de dag won Menno Vloon bij het polsstokhoogspringen.

Wat is het EK atletiek voor landenteams?

Bij het Europees kampioenschap atletiek voor landenteams 2005 komen zestien landen tegen elkaar uit. Ze voltooien 17 individuele disciplines en twee estafettes.

De beste zestien Europese landen strijden tegen in zeventien individuele disciplines en de estafettes (4x100m en de 4x400m mixed). De deelnemers komen individueel in actie maar strijden voor een gezamenlijk teamresultaat. Per onderdeel krijgt de winnaar 16 punten, de nummer twee vijftien punten enzovoorts. Het land met de meeste punten pakt goud. In 2023 werd Nederland zesde. De Atletiekunie mikt ditmaal op een podiumplek.

Lieke Klaver

Klaver, Europees indoorkampioene op de 400 meter, komt in Madrid uit op de 200 meter. Ook zij is al weken in goede vorm en vormt samen met Bol het vaste gezicht van de Nederlandse estafetteploegen. De verwachting is dat Klaver met haar snelheid en ervaring ook op deze kortere afstand belangrijk kan zijn voor de teamscore. In de aanloop naar het EK liet ze op meerdere internationale meetings sterke races zien, waarmee ze zich nadrukkelijk in de kijker liep bij de Europese concurrentie.