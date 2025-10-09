Populaire topatlete Alica Schmidt bracht woensdagavond nietsvermoedend een bezoekje aan de bioscoop. Ze dacht daar even lekker te kunnen ontspannen, maar niets bleek minder waar. Na een dringende oproep moest ze de zaal plotseling verlaten.

Dat laat de Duitse weten in haar Instagram Story. Ze heeft een moeilijk jaar met veel tegenslagen achter de rug en wilde even lekker ontspannen met een filmavondje. Na een halfuur gezien te hebben, moest ze echter onmiddelijk de bioscoop verlaten.

Ze werd namelijk opgeroepen voor een dopingcontrole. "Ik moest de film na 30 minuten verlaten. Gelukkig heb ik het telefoontje gezien", schrijft de 26-jarige Schmidt. "Ze bellen altijd anoniem, dus je kunt niet later terugbellen. En als je een halfuur te laat ben, krijg je een gemiste test." Met drie gemiste dopingtests achter je naam, word je geschorst in de professionele sport.

Gelukkig was ze op tijd én kan ze inmiddels toch nog lekker ontspannen. Ze vertrok namelijk op haar jaarlijkse vriendinnentrip en deelde een aantal foto's vanaf een tropische bestemming.

Moeilijk jaar

Schmidt kan wel wat afleiding gebruiken na een moeilijk jaar. Haar sportieve prestaties lieten te wensen over. De atlete kreeg te maken met het coronavirus en dat had grote gevolgen. Vanwege langdurige klachten kon ze niet optimaal presteren.

Dat terwijl ze dit jaar eigenlijk een nieuwe uitdaging zou aangaan. Ze wilde een nieuwe afstand gaan rennen: de 800 meter. Voorheen was de 400 meter haar specialiteit. Ze kwam op die afstand in actie op veel internationale toernooien en blonk met name uit in de estafette.

Dit jaar liep ze de wereldkampioenschappen in Tokio mis, die vorige maand gehouden werden. Schmidt was als juniore een van de beste atletes op de 400 en 800 meter. Vervolgens bleef een doorbraak bij de senioren ietwat uit, al werd ze wel opgenomen in het estafetteteam voor Duitsland bij de Olympische Spelen van 2021 en 2024.

Populair

Op sociale media is ze enorm populair en daarom kan Schmidt ook leven van haar inkomsten als influencer. Ze heeft ruim 5,5 miljoen volgers op Instagram. Het blad Forbes nam haar in 2024 op in de lijst '30 voor 30', met 30 personen van onder de 30 jaar die veel invloed en media-bereik hebben. In internationale media regelmatig wordt aangeduid als 'knapste atlete ter wereld'.