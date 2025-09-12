De WK atletiek staan op het punt van beginnen, maar nog voordat er een wedstrijd is gelopen zijn er al kopzorgen bij de Nederlandse ploeg. De hoofdcoach ziet op tegen een onaangename uitdaging.

Er zijn namelijk wat mankementen waar de Nederlandse atletiekploeg rekening mee moet houden. De grootste 'logistieke uitdaging' in Tokio is de afwezigheid van een opwarmveld vlak naast het stadion. Atleten moeten maar liefst vier kilometer overbruggen voor ze in het Japan National Stadium zijn voor hun wedstrijd.

Wennen voor Nederlandse atleten

"Het wordt een opgave. Zeker voor mij als coach, maar ook voor de atleten is het wennen", stelde hij vrijdag tijdens een training. "Ik kan niet op twee plekken tegelijk zijn, dus ik zal niet altijd in de callroom zijn waar de atleten hun laatste voorbereidingen doen."

En dat is voor sommige Nederlanders lastig, zo blijkt. "Sommige atleten vinden het prettig als ik erbij ben in hun routine voor de start. Ik bereid ze er nu op voor dat dat niet altijd het geval zal zijn." Nederland is met liefst 53 atleten afgereisd naar Japan, de grootste ploeg ooit.

Bijzonder moment voor onder meer Femke Bol

Een aantal bekende sporters doken al op in het Japanse stadion. Voor onder anderen Femke Bol, Lieke Klaver, Nadine Visser en Ramsey Angela was het een bijzonder weerzien. Vier jaar geleden waren zij er ook al tijdens de Olympische Spelen in Tokio, die door de coronapandemie pas in 2021 werd afgewerkt. Destijds waren de tribunes leeg.

Dat zal nu het geval niet zijn. Er kunnen 50.000 mensen in het stadion en volgens de organisatie zit is het grotendeels uitverkocht. De WK atletiek duren negen dagen. Aanstaande zaterdag begint het toernooi met 35 kilometer snelwandelen. De start is bijzonder vroeg (07.30 uur plaatselijke tijd), maar dat heeft een logische reden. Het is bloedheet in de Japanse wereldstart. Het kwik komt tot ver boven de dertig graden.

Wanneer eerste medaillekansen?

In de nacht van vrijdag op zaterdag kmen de eerste Nederlanders al in actie. Zo vindt de kwalificatie voor het discuswerpen voor vrouwen met Jorine van Klinken en Alida van Daalen plaats. Ook is TeamNL van de partij bij de 4x400 meter gemengde estafettes. Daar is het tijd voor de series. Zaterdagmiddag (Nederlandse tijd) kan de gemende estafetteploeg tijdens de finale de eerste gouden plak voor Oranje pakken. De finale is om 15.20 uur.