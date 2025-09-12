Nadine Visser (30) is een van de troeven waarmee Nederland present is bij de WK atletiek. De hordeloopster won zilver op de EK indoor in 2025 en was vorige maand de beste tijdens de Diamond League-wedstrijd in Lausanne. Ze onthult een van de manieren waarop ze traint en herstelt.

De in het Noord-Hollandse Hoorn geboren Visser lijkt elk jaar rapper en succesvoller te worden. Dat lijkt niet alleen samen te hangen met een ongelooflijke inzet op de trainingen, maar ook met het maximaliseren van het effect daarvan.

Zo zit ze regelmatig in een ijsbad, wat wel meer sporters open en bloot doen. Ook onder meer kickbokser Rico Verhoeven en schaatsers Kjeld Nuis en Joy Beune laten vaak foto's en video's zien van hun plons in het ijswater.

Saunadeken

Visser voegt nog een innovatie toe aan haar hersteltechnieken: een infrarood saunadeken. Dat laat zich nog het best vergelijken met een slaapzak met verwarmingselementen. Een medische website omschrijft het nut van het dekentje zo: "De infraroodstraling stimuleert de doorbloeding en ontgifting. Ze verhoogt het welzijn, ontspant en stimuleert een goede nachtrust."

Dekker schrijft in een story op Instagram nog meer voordelen op: "Toevallig hebben we hier in het hotel een spa met sauna waar ik soms heen ga. Thuis gebruik ik twee keer per week mijn infrarood saunadeken. Wat ik daar top aan vind, is dat ik het lekker thuis op bed kan gebruiken wanneer ik wil en dat je hoofd er niet in zit, waardoor ik het veel langer volhou dan in een sauna."

Ze geeft ook haar recept voor een optimale ijsbadervaring: "Ik ga meestal 9 minuten in 5 graden. Soms 3x3 minuten met 3 minuten pauze of een warm bad als dat in de buurt is."

Stresskip

Voor de moeder van Visser wordt het nagelbijten bij de WK atletiek in Tokio. Visser omschreef haar laatst als 'stresskip'. Haar vader is juist erg rustig en bij voorbaat al trots op haar, ongeacht haar positie in de uitslag. En dat stelt haar gerust: "Dat is dan alles wat ik moet horen."

Dat zei ze vlak voor de FBK Games in Enschede. Al pratend en denkend aan haar ouders werd ze emotioneel: "Ik voel mijn lip helemaal trillen, joh! Dat is zo lief. Dat komt wel binnen." Ze had van haar ouders een lieve videoboodschap ontvangen.