Jamaica heeft er lang op moeten wachten, maar voor het eerst sinds atletieklegende Usain Bolt heeft er weer een man uit het land de wereldtitel op de 100 meter sprint gepakt. Oblique Seville won in de finale op de WK atletiek in een indrukwekkende tijd goud.

Bolt bezorgde Jamaica in totaal liefst elf gouden WK-medailles, waarvan drie op de 100 meter. Zijn laatste pakte hij in 2015 en op de vier opeenvolgende wereldkampioenschappen ging het goud elke keer naar een loper uit de Verenigde Staten: Justin Gatlin, Christian Coleman, Fred Kerley en Noah Lyles. Bolt zat in Tokio op de tribune en zag tot zijn grote vreugde zijn landgenoten floreren.

Seville kwam op het koningsnummer tot een tijd van 9,77. Dat was een persoonlijk record. Zijn landgenoot Kishane Thompson veroverde in 9,82 het zilver. Lyles, die vorig jaar ook olympisch goud pakte, was ook nu weer van de partij, maar kon niet opboksen tegen het sprintgeweld uit Jamaica en eindigde in 9,89 op de derde plek.

"Dit geeft een geweldig gevoel", zei Seville. "Het voelt heel bijzonder dat het goud na tien jaar weer naar Jamaica gaat. Ik heb bewezen dat ik de vastberadenheid van een kampioen heb. Sterk finishen in de laatste 30 tot 40 meter was iets waar ik het hele seizoen mee worstelde, ik zag het gewoon niet. Nu heb ik het geperfectioneerd en ik was ervan overtuigd dat als ik het in de finale kon doen, ik zou winnen."

Wel goud voor VS bij de vrouwen

Melissa Jefferson-Wooden heeft bij de wereldkampioenschappen atletiek in Tokio de finale van de 100 meter gewonnen. De Amerikaanse, derde op de Olympische Spelen van Parijs, snelde naar een tijd van 10,61. Dat is de vierde tijd ooit gelopen. Het zilver was voor de Jamaicaanse Tina Clayton in 10,76. Olympisch kampioene Julien Alfred uit Saint Lucia moest genoegen nemen met het brons: 10,84. Vooraf werd een tweestrijd tussen Jefferson-Wooden en Alfred verwacht, maar de 24-jarige Amerikaanse was meteen duidelijk als snelste weg en realiseerde een kampioenschapsrecord.

Jefferson-Wooden was dit jaar nog niet verslagen op de 100 meter en had geen enkele keer een tijd boven de 11 seconden gelopen. "Het is een geweldig jaar. Ik heb gedroomd van dit moment", vertelde ze in de catacomben. "Ik heb mezelf geen druk opgelegd, maar de finale vooraf vooral beschouwd als iets moois. Toen het startschot klonk, dacht ik alleen maar: kom op, er tegenaan. De rest van de race was in een vloek en een zucht voorbij. Toen ik over de finish kwam, dacht ik: wow, ik heb gewonnen. Ik heb me nog nooit zo gelukkig gevoeld."

Alfred (24) hoopte op een nieuw succes na het goud in Parijs. Ze leek problemen te hebben na de start en sprak na afloop over hamstringklachten die haar mogelijk uit de 200 meter houden.