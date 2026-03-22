Lieke Klaver heeft de Nederlandse vrouwen met een enorme slinger richting de finale van de 4x400 meter estafette op de WK indoor gegooid. De Nederlandse topatlete startte als een wervelwind aan de halve finale en zorgde dat TeamNL met een enorme voorsprong kon domineren. Madelief van Leur, Elisabeth Paulina en Eveline Saalberg klaarden de klus vervolgens overtuigend.

Op basis van de heatindeling waren de Nederlandse vrouwen op voorhand al favoriet om makkelijk door te gaan naar de finale van zondagavond 20.47 uur. In de race met Tsjechië, Slowakije en gastland Polen pakte Nederland meteen de kop van de wedstrijd dankzij Klaver en werd die eerste positie niet meer afgestaan. Aangezien de beste twee van elke halve finale rechtstreeks doorgingen, was TeamNL al vrij snel zeker van de plek in de finale.

Nederland makkelijk naar finale

De tweede halve finale was een stuk sterker bezet, maar die landen moesten het onderling uitvechten. Nederland ging dankzij de snel startende Klaver op het dooie gemak naar de finale en hoefde zich niet druk te maken om de tijd. Nederland verloor de halve finale op de streep nog wel van Polen, maar dat maakte niks uit. Myrte van der Schoot kreeg rust en kan in de finale worden ingepast. Nina Franke werd ook gespaard.

Lieke Klaver

Klaver werd zaterdagavond nog derde in de finale van de 400 meter en was dus maar net hersteld van haar inspanningen. Zij was de eerste Nederlandse medaillewinnaar van de WK indoor. Zondagavond komt ze met de vrouwen voor het laatst in actie op de estafette en kan ze haar bronzen plak opvolging geven. In de finale krijgt Nederland gezelschap van Polen, Slowakije, de Verenigde Staten, Groot-Brittannië en Spanje.

Mannen

De Nederlandse mannen liepen eerder op zondagochtend al hun halve finale. Eugene Omalla, Liemarvin Bonevacia, debutant Max van der Lugt en Tony van Diepen gingen er met de snelste tijd van iedereen ervan door en maken kans op een medaille in de finale.

Valpartij op gemengde estafette

Slotloopster Saalberg was zaterdag nog onderdeel van de gemengde estafette die jammerlijk faalde in de missie om een medaille te halen. Het onderdeel debuteerde op de WK indoor, maar draaide voor Nederland uit op een deceptie. Keenan Blake viel bij het afgeven van het stokje aan Myrte van der Schoot en daardoor kon TeamNL een goede klassering vergeten. 'Diesel' Van Diepen en Saalberg liepen het estafettenummer na de valpartij nog wel uit.