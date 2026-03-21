Topatlete Lieke Klaver heeft zaterdag het eerste eremetaal voor Nederland bemachtigd tijdens de WK indoor. Daardoor verdient ze ook een mooie geldbonus. Lees hier welk bedrag de 27-jarige mag bijschrijven.

In de finale over twee races zette de regerend Europees kampioene een tijd neer van 51,02 seconden en die bleek uiteindelijk goed voor een medaille. Klaver nam met zichtbare tegenzin plaats in de hotseat na haar deel van de finale, waarin ze tweede werd achter de Poolse Natalia Bukowiecka, die 50,83 noteerde. In de tweede finalerace was Lurdes Gloria Manuel uit Tsjechië de snelste met 50,76. De favoriete Noorse Henriette Jaeger verstapte zich en was langzamer dan Klaver, evenals de twee andere loopsters in die race.

De mondiale atletiekbond experimenteerde in Torun met een nieuwe opzet. Er waren twee finales met vier loopsters. Op die manier konden de twee binnenste banen, waarin het wringen is in de bochten, leeg blijven. Klaver is geen fan van dat systeem, maar haar medaille zal de pijn verzachten. Net als haar verdiende prijzengeld.

Prijzengeld

Voor de top zes op elke discipline ligt prijzengeld klaar, met verreweg het hoogste bedrag voor goud. Die levert namelijk liefst 40.000 dollar (omgerekend zo'n 35.000 euro) op. Zilver moet het doen met de helft (20.000 dollar) en brons is de laatste prestatie die vijf cijfers voor de komma opbrengt: 10.000 dollar. De meest ondankbare positie (vierde) geeft toch een doekje voor het bloeden met 8000 dollar. Plek vijf is 6000 dollar waard en de zesde positie levert ook nog 4000 dollar op.

Klaver wordt dus beloond met 10.000 dollar ( omgerekend 8600 euro). Elk onderdeel wordt er opnieuw prijzengeld uitgedeeld en dus kan het bedrag van Klaver op de WK nog verder oplopen. Ze komt zondag namelijk ook nog in actie op de vrouwenestafette. Nederland won zaterdag geen medaille op de gemengde estaffete.