Glunderende topatlete Lieke Klaver kijkt uit naar 'interessant avontuur'

Lieke Klaver heeft haar eerste Diamond League-race van het outdoorseizoen erop zitten en dat leverde haar direct een podiumplaats op. In een winderig Doha eindigde de Nederlandse als derde op de 400 meter. Veel tijd om terug te kijken is er echter niet, want Klaver richt zich alweer op haar volgende 'interessante race', zo schrijft ze op Instagram.

In Qatar liet Klaver zien dat ze haar vorm uit het indoorseizoen heeft meegenomen. Ze klokte een tijd van 51,12 seconden en eindigde daarmee achter Salwa Eid Naser (49,83) en de Poolse Natalia Bukowiecka. Hoewel de winst er geen moment echt in zat, leverde het haar wel zes punten op voor de Diamond League-ranking én 4000 dollar aan prijzengeld.

Lieke Klaver maakt zich op voor zeldzame afstand

De race in Doha was Klavers eerste individuele optreden in de buitenlucht dit jaar. Tijdens het EK indoor in Apeldoorn schitterde ze al door goud te pakken op de 400 meter én met de estafetteploeg. In de Diamond League sloeg ze de eerste twee meetings over, omdat haar favoriete afstand pas in Doha voor het eerst op het programma stond.

Haar volgende optreden laat niet lang op zich wachten. Op 25 mei komt Klaver in actie in Brussel, waar ze zal uitkomen op de 300 meter, een zeldzame afstand op de atletiekbaan. Deze afstand wordt namelijk niet veel gelopen door de atleten. Zelf noemt ze het op Instagram al een 'interessante race' en dat is niet voor niets: het wordt een bijzondere test voor de Nederlandse topsprintster, die vorig jaar nog vijfde werd in de Diamond League-finale.

Lieke Klaver verrast volgers met nieuwe look

Voorafgaand aan haar race in Doha zorgde Klaver ook buiten de baan even voor opschudding. Op Instagram verscheen ze plots met steil haar in plaats van haar kenmerkende krullen. "Maak je geen zorgen, de krullen zijn vrijdag weer terug", grapte ze bij de foto, die deel uitmaakte van een fotoshoot voor sponsor Adidas. De metamorfose leverde haar veel reacties op, onder anderen van teamgenoot Femke Bol.

Naast haar uiterlijk waarderen volgers ook haar veelzijdigheid. Klaver combineert haar leven als topsprinter al jaren met een studie in de richting van sport en gezondheid. Door haar drukke schema doet ze het in haar eigen tempo, maar ze benadrukt regelmatig hoe belangrijk het voor haar is om zich ook buiten de atletiek te blijven ontwikkelen.