Topatlete Lieke Klaver kijkt vol ongeloof naar zichzelf: 'Haha, mijn gezicht'

Lieke Klaver deed vrijdag voor het eerst mee aan een internationale afstand van dit outdoorseizoen. Tijdens de Diamond League in Doha werd haar 400 meter niet wat ze gehoopt had. Nu ze haar rentree op de buitenbaan heeft kunnen 'verwerken', kijkt ze ook met een beetje ongeloof naar zichzelf.

In Qatar liep de Nederlandse topatlete haar eerste 400 meter van het seizoen buiten in een tijd van 51,12 seconden. Aangezien de beste tijd van Klaver bijna twee seconden sneller is (49,58, gelopen in Londen in juli 2024), kon ze niet tevreden zijn met de gelopen tijd. Al had ze daar ook een opvallende verklaring voor. Overigens leverde de derde plaats Klaver wel een mooi zakcentje op.

'Haha, mijn gezicht'

Blijkbaar waaide het vrijdagavond in Doha zó hard, dat het ook onmogelijk was om op topniveau te kunnen lopen. Bij een foto die van haar gedeeld wordt door een fotograaf, legt ze uit wat er in de stad in Qatar gebeurde. "Haha, mijn gezicht toen ik mijn tijd op de 400 meter zag afgelopen weekend. Met tornado-wind keer 1000", heeft ze het over de slechte weersomstandigheden en dan dus vooral de harde wind. Op Instagram schreef ze eerder ook al dat het 'heel, heel, heel winderig' was in Doha.

Diamond League-record

Haar concurrenten in Doha hadden iets minder last van de wind. Winnares Salwa Naser liep met 49,83 een evenaring van het Diamond League-record. Nummer twee Natalia Bukowiecka liep met 50,92 haar snelste tijd van het seizoen. Er deden verder geen Nederlandse topatleten meer mee aan de Diamond League-avond.

Nieuw onderdeel

Klaver loopt op 25 mei in Brussel een bijzondere afstand. De specialiste op de 400 meter gaat dan 100 meter korter lopen, de 300 meter dus.

i Lieke Klaver lacht om zichzelf na haar outdoorrentree in een winderig Doha. ©Instagram Lieke Klaver.

Femke Bol

Nu Klaver is geweest, is het voor haar vriendin Femke Bol tijd om ook haar buitenseizoen te beginnen. De winnares van olympisch brons op de 400 meter horden tijdens de Olympische Spelen in Parijs begint komend weekend in het Marokkaanse Rabat aan haar nieuwe missie. Ook dat is onderdeel van de Diamond League.