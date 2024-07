Lieke Klaver maakt indruk met nieuw record op 400 meter en waarschuwt concurrentie richting Olympische Spelen

Lieke Klaver heeft ruim twee weken voor de start van de Olympische Spelen 2024 haar visitekaartje op de 400 meter afgegeven. De Nederlandse klokte vrijdagavond 49,64 (persoonlijk record) bij de Diamond League in Monaco, waar ze achter de Ierse Rhasidat Adeleke tweede werd.

Klaver startte in baan 3, met in het vizier de Amerikaanse Kendall Ellis. De Nederlandse was ijzersterk in de eerste 200 meter en lag zelfs een tijdje aan kop, maar bij het ingaan van de laatste meters ging Adeleke haar voorbij. Op het laatste rechte stuk zakte Klaver wat weg, maar desalniettemin kwam ze tot een persoonlijk record. Haar vorige beste tijd op de 400 meter was 50,08.

Brons op EK

Een kleine maand geleden was er al persoonlijk succes voor Klaver op de EK atletiek in Rome. Ze pakte daar haar eerste individuele medaille in de buitenlucht. Het werd een bronzen op de 400 meter achter De Poolse Natalia Kaczmarek en Adeleke. Kaczmarek was bij de Diamond League in Monaco niet van de partij, net als wereldkampioene Marileidy Paulino. Shaunae Miller-Uibo is de regerend olympisch kampioene op deze afstand.

Dit is Lieke Klaver: topsprintster, relatie met collega en mooiste sportvrouw van Nederland De 25-jarige Lieke Klaver is een topatlete. De Nederlandse staat wat in de schaduw van fenomeen Femke Bol, maar sleept op internationale evenementen ook individueel medailles in de wacht. Tijdens die toernooien trekt ze op met haar vriend en in 2024 is ze uitgroepen tot de mooiste sportvrouw van Nederland. Vlak voor de Spelen kreeg ze een tegenvaller te verwerken.

De heats van de 400 meter op de Olympische Spelen staan gepland op 5 augustus. Klaver loopt een eventuele finale vier dagen later. Verder doet ze ook mee aan de 4x400 meter estafette. Sydney McLaughlin-Levrone, die in 2024 de snelste tijd neerzette, richt zich op de 400 meter horden, waar ze de grootste rivale is van de Nederlandse Femke Bol.

Andere Nederlanders in Monaco

Maureen Koster verscheen in Monaco aan de start van de 5000 meter, maar stapte tijdens de door de Keniaanse Margaret Akidor gewonnen race al snel uit. Niels Laros haalde door een val op de 1500 meter de finish ook niet. Op die afstand verbrak Jakob Ingebrigtsen het Europese record. De Noor noteerde een tijd van 3.26,73.

De Australische Jessica Hull liep op de incourante 2000 meter een wereldrecord. Met een tijd van 5.19,70 bleef ze ruim onder het oude record van Francine Niyonsaba (5.21,56).