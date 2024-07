'Mooiste sportvrouw' Lieke Klaver beleeft zware teleurstelling in Parijs: 'Dit moeten we snel vergeten'

Lieke Klaver heeft een teleurstellende middag in Parijs gehad. De Nederlandse atlete kwam tijdens de Diamond League in de Franse hoofdstad niet in de buurt van de medailles. Na afloop sprak haar houding boekdelen.

Klaver liep een matige race op 'haar' 400 meter. Vanuit baan twee zag ze de ene na de andere concurrente haar voorbij lopen. Klaver kwam niet verder dan plek zes in het atletiekstadion. Na afloop zat ze teleurgesteld in kleermakerszit op de baan. Zij zag dat Marileidy Paulino uit de Dominicaanse Republiek de zege pakte.

'Mooiste sportvrouw' Lieke Klaver openhartig over paniekaanvallen: 'Ik was mezelf niet meer' In Parijs moet het gaan gebeuren: Lieke Klaver maakt zich op voor haar eerste Olympische Spelen. De sprintster verkeert in goede vorm en kijkt uit naar het evenement in de Franse hoofdstad. Iets meer dan één jaar geleden zag de wereld er juist heel anders uit voor de 25-jarige Nederlandse.

Teleurstelling

De Poolse Natalia Kaczmarek eindigde na de fotofinish met de Bahreinse Salwa Eid Naser op plek twee. Tussen Klaver en plek drie finishten ook Alexis Holme en Laviai Nielsen voor haar. Met een tijd van 50.89 was Klaver ruim anderhalve seconde langzamer dan de winnares.

'Snel vergeten'

Een paar uur na de wedstrijd vatte ze haar teleurstelling kort samen. "Deze race moeten we snel vergeten, op naar de volgende", postte ze kort op haar Instagram Story.

Zaterdag plaatste Klaver een foto van zichzelf op Instagram waar ze volledig in het rood verschijnt. De 25-jarige atlete zag er uitgerust uit en klaar voor de strijd. Helaas kwam ze zondag aardig wat te kort.

Geen FBK Games

De Nederlandse atlete besloot aan de Diamond League mee te doen in plaats van aan de FBK Games, die tegelijkertijd gehouden worden. Haar estafette-maatje Femke Bol is wel in Hengelo en liep zondagavond voor eigen publiek. Klaver rende dus in Parijs, drie weken voor de start van de Olympische Spelen in diezelfde stad.

Femke Bol schittert op FBK Games: topatlete snelt naar nieuw record op 400 meter Femke Bol heeft het Nederlandse publiek in Hengelo getrakteerd op een schitterende 400 meter. De Nederlandse topatlete liep tijdens de FBK Games naar de zege. En dat op een onderdeel dat niet eens 'van haar' is.

En wat liep Bol goed. Ze schitterde op de 400 meter en haalde de overwinning binnen met een tijd van 50.02. Hiermee bereikte ze gelijk een stadionrecord op de FBK Games in Hengelo.

Het was helaas geen feest voor iedereen. Sifan Hassan stelde teleur voor eigen publiek. Ze zag er niet soepel uit en finishte uiteindelijk op een jammere vijfde plek op de 1500 meter.