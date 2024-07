Lieke Klaver steunt vriend Terrence Agard na emotioneel bericht: 'Rouwen is een serieus iets'

Terrence Agard gaat niet naar de Olympische Spelen van Parijs. Op Instagram deelt hij een krachtig bericht over rouwen, nadat hij in de afgelopen periode drie familieleden verloor.

Op de Olympische Spelen van 2021 in Tokio pakte Agard zilver met de estafetteploeg op de 4x400 meter. 'Na het winnen van de historische zilveren plak in Tokio waren alle ogen gericht op Parijs', zegt Agard op Instagram. 'Ik was enorm gemotiveerd om het nog beter te doen. Maar dan komt er iets in het leven wat 'het lot' wordt genoemd.'

'Rouwen is een serieus iets'

'Drie familieleden verliezen in een olympische cyclus - waarvan twee in dit jaar - was te veel voor me. Eén ding wat ik zeker weet, is dat ik trots ben op hoe ik het dit jaar en deze cyclus heb aangepakt. Ik heb het alles gegeven, maar rouwen is een serieus iets.'

Agard zegt heel veel steun te krijgen en bedankt zijn sponsors, familie en vrienden. 'Het maakt het een stuk makkelijker om omring te zijn door goede mensen.' Hij noemde zijn familie 'zijn psycholoog' en zei: 'Zij waren alles wat ik nodig had om te pushen in het leven.'

Lieke Klaver

De vriendin van Agard is Lieke Klaver, ook topatlete én de mooiste sportvrouw van Nederland volgens FHM. Zij was openhartig over de paniekaanvallen waar zij last van had. Klaver gaat straks wel naar de Olympische Spelen, waar ze meedoet aan de 400 meter. Ze reageerde met hartjes op de post van Agard.

Veel steun

Ook veel andere collega-atleten steken Agard na de emotionele post een hart onder de riem. Zo noemt Ramsey Angela hem nog steeds een van zijn grootste inspiraties ooit. Liemarvin Bonevacia en Nadine Visser sturen hartjes en Isayah Boers zegt: "Ik heb bewondering voor hoe je jezelf hebt gepresenteerd, ondanks alle ellende waar je doorheen ging. Je kunt trots zijn op jezelf."

Gebroken nekwervel

Agard brak in 2016 zijn nekwervel. Dat gebeurde bij een auto-ongeluk, waar Churandy Martina en Hensley Paulina ook bij betrokken waren. Zij kwamen met de schrik vrij, Agard moest lang revalideren. Zijn profcarrière hing aan een zijden draadje.