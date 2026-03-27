Lieke Klaver heeft tijd om even wat gas terug te nemen. De Nederlandse topatlete liep onlangs de WK indooratletiek, waarbij ze zilver (vrouwenaflossing) en brons (400 meter) won. Klaver genoot van haar vrije tijd in een pak van haar hoofdsponsor. Foto's daarvan deelde ze op Instagram en die vielen bij collega's in de smaak.

Klaver reisde als Europees kampioene indoor op de 400 meter af naar het Poolse Torun. Daar won ze afgelopen zaterdag brons. Daar was het nodige om te doen, want de finale werd verspreid over twee races. Klaver liep in de eerste wedstrijd 51,02 seconden en mocht plaatstnemen in de hotseat. Dat deed ze met zichtbare tegenzin, nadat ze tweede werd achter de Poolse Natalia Bukowiecka, die 50,83 noteerde.

In de tweede finalerace was Lurdes Gloria Manuel uit Tsjechië de snelste met 50,76. De favoriete Noorse Henriette Jaeger verstapte zich en was langzamer dan Klaver, evenals de twee andere loopsters in die race. Dus ging het brons verrassend naar de Nederlandse.

Tranen bij Lieke Klaver

Ze kon haar ogen niet geloven toen ze de uitslag zag en was zichtbaar geëmotioneerd. "Gewoon emoties", verklaarde ze de tranen bij de NOS. "Ik ben ook een mens. Ik heb zo mijn goede nachten, mijn slechte nachten en ik werk heel hard. Dat wordt niet altijd beloond, maar het heeft me nu wel beloond met een medaille."

Lieke Klaver maakt indruk met foto's

Later was Klaver ook nog belangrijk in het WK-zilver op de 4x400 meter. Die medailles vierde ze in een outfit van hoofdsponsor Adidas. "Oversized kleding en opvallende outfits in een week vol rust na het winnen van twee medailles", schreef Klaver bij twee foto's. Daarop werd duidelijk waarom FHM haar in 2024 uitriep tot 'Mooiste Sportvrouw van Nederland'.

Klaver droeg een grijze cropped sweater met dezelfde kleur joggingbroek. Op de beelden was het randje van haar ondergoed te zien. "De baddest van ze allemaal", reageert atleet Ramsey Angela dan ook. Atletes Laura de Witte, Junelle Bromfield en Diane van Es laten allemaal hartjesogen achter, net als tophockeyster Joosje Burg. Verder vinden onder anderen topschaatsers Femke Kok en Kjeld Nuis de foto leuk.