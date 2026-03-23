Nederland keerde met vier medailles terug van het WK indoor atletiek. Een prima resultaat, al had er mogelijk meer ingezeten als alles soepeler was verlopen tijdens de estafettes. In de Sportnieuws.nl-podcast spreken voormalig tophockeysters Ellen Hoog en Naomi van As dan ook van een enorme chaos.

“Vier medailles voor Nederland op het WK”, begint Hoog enthousiast. "Goud voor Sofie Dokter op de vijfkamp. Die was echt enorm in vorm dit weekend. Zilver voor Nadine Visser op de 60 meter horden, zilver voor de estafette vrouwen op de 4x400 meter en brons voor Lieke Klaver op de 400 meter."

Chaotisch

Vooral de estafettes maakten indruk, maar niet alleen om postitieve redenen. “Die zilveren medaille voor de estafette vond ik wel mooi, want die gemixte estafette ging natuurlijk helemaal mis. Wat was dat chaotisch”, vertelt Van As.

Hoog reageert direct: “Niet normaal. Bij de mannen ook. Daar was het ook chaos. Iemand kreeg echt een beuk van iemand van team USA. Ik begrijp niet dat Amerika niet is gediskwalificeerd.”

'In elkaars baan'

Ook Van As keek haar ogen uit. “Ik heb het nog nooit zo chaotisch gezien. Is indoor anders dan buiten? Iedereen zat in elkaars baan. Mensen kwamen tussendoor, achterstevoren, die armen zaten helemaal klem bij die gemixte estafette. Uiteindelijk werd Jamaica daar wel gediskwalificeerd.”

Hoog zag dat ook bij de vrouwen, waar Klaver er alles aan deed om vooral niet in de weg te lopen. “Bij de dames zag je ook: toen Klaver het stokje over had gegeven, werd ze aan alle kanten geduwd. Je zag haar met haar handen in de lucht. Het komt denk ik omdat het gewoon kleiner is. De rondes indoor zorgen voor meer gedrang.” Van As vat het treffend samen: “Een soort gevecht bij dat overgeven. Niet normaal.”

Sofie Dokter

De twee hebben veel bewondering voor de individuele prestaties op de WK. “Ik vond Dokter wel heel knap. Die had gewoon een compleet goede dag. Zo in vorm. Alles ging goed. Dat wil je als je moet presteren: dat alles lukt. Wel spannend nog, die laatste 800 meter.”

Dokter moest op het afsluitende onderdeel, de 800 meter, binnen zeven seconden van de Amerikaanse Anna Hall blijven om wereldkampioen te worden. Dat lukte nipt. “Heel bijzonder, echt knap”, besluit Van As hoorbaar onder de indruk.

Beluister de podcast

Elke maandag bespreken tweevoudig olympisch kampioenen Ellen Hoog en Naomi van As speciaal voor Sportnieuws.nl de afgelopen sportweek. Een mix van actualiteit en anekdotes uit hun topsportcarrière. In deze aflevering gaat het onder meer over het WK atletiek, de nieuwe WK-shirts van Adidas en valpartijen tijdens de Milaan-Sanremo.