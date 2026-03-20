Lieke Klaver is de WK indoor atletiek in het Poolse Torun uitstekend gestart. De Nederlandse regerend Europees kampioene won haar heat op de 400 meter, waardoor ze de halve finales bereikte. Dat deed Klaver in een tijd van 51,48 seconden. En dat terwijl de topatlete niet de beste aanloop kende.

Klaver is regerend Europees kampioen indoor. Twee jaar geleden, op de WK indoor in Glasgow, veroverde ze het zilver achter Femke Broeders-Bol, die ontbreekt in Torun. De Enkhuizense vergaarde ook al heel wat eremetaal op de 4x400 meter estafette. Ze is olympisch kampioene op de 4x400 meter gemengde estafette.

Klaver heeft een persoonlijk record van 50,10, maar aan die tijd kwam ze dit indoorseizoen nog niet. Ze liep 51,00 als beste tijd en neemt daarmee de vierde plaats in op de deelnemerslijst van de WK indoor.

'Ik heb buskruit nodig'

"Deze eerste race was even doorzetten, maar het vinkje is gezet", zei Klaver kort na afloop van haar heat. "Ik was toch nog een tikkeltje onzeker, maar dat mag, vind ik. Het was verder wel een prima race. Ik moest het afmaken en ervoor zorgen dat niemand mij nog inhaalde. In de halve finale zal het wat harder moeten. Dan heb ik niet zozeer een pepertje nodig, maar buskruit. De concurrentie is sterk."

Landgenote mee naar halve finales

Klaver zag later ook een landgenote in actie. Myrte van der Schoot kwalificeerde zich bij haar individuele debuut ook voor de halve finales van de 400 meter. De 21-jarige Hilversumse eindigde in haar heat als tweede in 51,97 en die klassering betekende een directe plek in de volgende ronde.

Van der Schoot volgde in haar serie de snel gestarte Amerikaanse Rosey Effiong en haalde haar op de laatste meters nog in. De Portugese Sofia Lavreshina had het beste eindschot en kwam vlak voor de finish nog over Van der Schoot heen. "Ik was voor de start erg gespannen, maar ik had er wel zin in. Ik voelde me ook goed en wilde eigenlijk eerste worden, maar ben nu vooral blij dat ik door ben, want het was best een spannende race."