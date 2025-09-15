Niels Laros plaatste zich maandag voor de finale van de 1500 meter op de WK atletiek in Tokio. De Nederlandse topatlete geldt nu als topfavoriet voor de eindstrijd, die woensdag op het programma staat. Zelf is hij niet zo van onder de indruk van zijn favorietenrol.

Laros gaat woensdag als topkandidaat voor een gouden medaille van start in de finale van de 1500 meter bij de WK atletiek in Tokio. De pas 20-jarige Oosterhouter won overtuigend zijn serie in de halve finale en was onder anderen titelverdediger Josh Kerr en oud-wereldkampioen Jake Wightman de baas.

"Het zegt nog niks. De eerste zes gingen door naar de finale, dus eerste worden of zesde maakt niets uit", zei Laros nuchter na afloop in de catacomben van het Japan National Stadium.

'De rest had het ook zwaar'

"Het maakt mij ook niets uit dat mensen wat van mij verwachten. Ik verwacht veel van mezelf, maar wat? Dat houd ik nog even voor me", vervolgde de atleet, die dit jaar al grote indruk maakte met overwinningen in de prestigieuze Diamond League. "Ik voelde me goed, niet fantastisch, maar de rest had het ook zwaar. Ik heb nog wat overgehouden voor de finale."

'Dat was wel verstandig'

Laros liep alert mee in de race, waarin een grote groep op de finish afstormde. De Nederlander hield ogenschijnlijk gemakkelijk stand en hield zijn positie vooraan vast. "Het was wel verstandig om vooraan te lopen, zeker als je ziet hoe dicht het op elkaar zat. Ik heb inmiddels wat ervaring met het lopen van finales en elke keer leer je weer van foutjes die je maakt."

Stefan Nillessen deed ook mee aan de halve finale én rende zelfs een ronde op kop in Japan, maar zag in de slotronde de concurrentie aan hem voorbij gaan. Voor hem zit er dus geen plekje in de finale in.