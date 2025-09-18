De Nederlandse Maureen Koster heeft zich op de WK atletiek in Tokio geplaatst voor de finale van de 5000 meter. De ervaren loopster liep een sterke serie en werd daarvoor beloond. Voor een andere Nederlandse was er minder succes.

Koster eindigde in haar serie als vierde en die klassering betekende een ticket voor de finale van zaterdag. Dan mag ze proberen om voor de medailles te gaan, al is de concurrentie moordend op de vijf kilometer. De Nederlandse is wel in vorm, want deze zomer boekte ze nog een groot succes.

Koster is in vorm

Ze scherpte eerder namelijk haar persoonlijk record aan met liefst elf seconden. Ook in het Japan National Stadium zat het met haar vorm wel goed. Ze finishte vlak achter de winnares van haar serie, Beatrice Chebet, als vierde en dat was ruimschoots genoeg voor de finale.

Koster loopt al lange tijd mee in de top van de langere afstanden. In 2015 won ze zilver op de EK indoor. Ook eindigde ze tweemaal als vierde op de EK atletiek. Koster was in 2016 en 2024 actief op de Olympische Spelen. Vorig jaar kwam ze in Parijs niet verder dan de series, dus de finaleplaats op dit WK is een mooi succes.

Helaas slaagde Diane van Es er niet in om het voorbeeld van Koster te volgen. De 26-jarige kwam te kort in haar serie en kwam pas achter de grote groep binnen. Dat bleek niet genoeg voor een plek in de eindstrijd. Van es maakte vorig jaar nog veel indruk op de EK atletiek door naar het zilver te rennen op de 10.000 meter.

Twee medailles

Vooralsnog staat Nederland op twee WK-medailles. Team NL greep tweemaal het zilver. Jorinde van Klinken werd tweede in de finale van het kogelstoten. Daar slaagden Eugene Omalla, Lieke Klaver, Jonas Phijffers en Femke Bol ook in op de 4x400 meter gemengde estafette.