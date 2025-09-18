Femke Bol gaat vrijdag voor goud in de finale van de 400 meter horden op de WK atletiek in Tokio. Ze is vol vertrouwen na een geweldige prestatie in de series en heeft een duidelijk plan in de strijd om de medailles.

Bol vertelt aan het AD dat ze klaar is voor haar volgende machtsgreep. "Ik heb voor deze week alles al gepland, ook het plan voor de finale", zegt ze na de halve finale. "Het was nu lekker heet, vrijdag is het koeler, dus daar ga ik me nu op voorbereiden."

Beste race van het jaar

"Het doel is om in de finale mijn beste race van het jaar te lopen en het goud te winnen." Dat zou betekenen dat de 25-jarige haar titel prolongeert. Haar coach Laurent Meuwly heeft er ook vertrouwen in.

"We hebben richting Tokio ook gewerkt aan een iets agressievere opening. Ze moet echt hard over de eerste drie horden", zei hij over de voorbereiding van Bol. "Gaande het seizoen heeft ze meer vertrouwen en ervaring gekregen met dit pasritme en ze is er klaar voor om in de finale haar beste race van het jaar te lopen."

Grote concurrente ontbreekt

De reden van al het optimisme komt ook mede door het ontbreken van de aartsrivaal van Bol. Olympisch kampioene Sydney McLaughlin-Levrone doet niet mee aan Bols favoriete discipline. De Amerikaanse verbrak tijdens de Spelen in Parijs nog het wereldrecord op de 400 meter horden. "Als je weet dat je grootste concurrent er niet bij is, dan is het werk gedaan", aldus Meuwly.

De Amerikaanse Dalilah Muhammad wordt nu gezien als de grootse concurrente van de Nederlandse. In de halve finale finishte zij achter haar als tweede in 53,14 seconden. Bol zette een tijd van 52,31 seconden neer.

Finale

Die finale wordt gelopen op vrijdag 19 september om 14:27. Bol kwalificeerde zich met overmacht voor deze finale en lijkt haar titel te gaan prologeren. Over de halve finale was de topatlete zeer tevreden: "Het voelde best makkelijk", vertelde Bol woensdag nadat ze de snelste tijd had gelopen.