De finale van de 400 meter horden moet nog gelopen worden, maar toch is Laurent Meuwly, de coach van Femke Bol, al overtuigd van een perfect eindresultaat. Dit komt mede door een 'grote verandering' die hij bij Bol heeft aangebracht.

De reden van al het optimisme komt ook mede door het ontbreken van de aartsrivaal van Bol. Olympisch kampioene Sydney McLaughlin-Levrone doet niet mee aan Bols favoriete discipline. De Amerikaanse verbrak tijdens de Spelen in Parijs nog het wereldrecord op de 400 meter horden. Door de afwezigheid van McLaughlin-Levrone blaakt Meuwly van het vertrouwen. "Als je weet dat je grootste concurrent er niet bij is, dan is het werk gedaan."

'Niet voor niets geweest'

Ondanks het ontbreken van haar grootste concurrent heeft de Zwitserse coach afgelopen tijd er hard aan gewerkt om het gat te dichten. "Vanaf oktober zijn we gaan trainen met de gedachte dat we het gat naar Sydney (McLaughlin-Levrone, red) moesten dichten. Toen in juni duidelijk werd dat ze niet mee zou doen op de horden in Tokio, hoefden we dat gat niet meer te dichten. Maar al het werk dat Femke erin gestoken heeft om weer beter te worden, is natuurlijk niet voor niets geweest."

'Grote verandering'

Het punt waar Meuwly het meest aan heeft gewerkt bij Bol is haar paslengte tussen de hordes. "Het was een grote verandering." Bol ging een horde eerder terug van veertien naar vijftien passen tussen de hekjes van 76,2 centimeter hoogte. "Dat lijkt simpel, maar is het niet. Want bij iedere horde die ze onderweg tegenkomt, is het opzwaaibeen anders dan ze gewend was. Doel was om met dit ritme meer over te hebben aan het einde van de race", aldus Meuwly.

"Ze heeft die verandering verrassend goed opgepakt. We hebben richting Tokio ook gewerkt aan een iets agressievere opening. Ze moet echt hard over de eerste drie horden. Gaande het seizoen heeft ze meer vertrouwen en ervaring gekregen met dit pasritme en ze is er klaar voor om in de finale haar beste race van het jaar te lopen."

Finale 400 meter horden

Die finale wordt gelopen op vrijdag 19 september om 14:27. Bol kwalificeerde zich met overmacht voor deze finale en lijkt haar titel te gaan prologeren. Over de halve finale was de topatlete zeer tevreden: "Het voelde best makkelijk", vertelde Bol woensdag nadat ze de snelste tijd had gelopen.