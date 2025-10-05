Wat een jaar voor Lara Baars. Na haar gouden plak op de Paralympische Spelen in Parijs heeft de Groesbeekse atlete opnieuw toegeslagen. In New Delhi werd ze zondag overtuigend wereldkampioen kogelstoten, en dat deed ze op indrukwekkende wijze: met een nieuw wereldrecord van 9,77 meter.

Baars verpulverde haar eigen wereldrecord van 9,25 meter, dat ze vorig jaar vestigde. In haar eerste poging kwam ze al tot 9,11 meter, in haar derde stoot ze 9,41, en in haar vijfde poging knalde ze de kogel nog eens 36 centimeter verder: 9,77 meter. Daarmee liet ze haar concurrenten kansloos. De Oezbeekse Madina Mukhtorova (8,99) pakte zilver, de Tunesische Raja Jebali (8,86) brons.

"Wereldkampioen worden stond hoog op mijn lijstje", reageerde de 28-jarige atlete dolblij na het winnen van haar gouden plak. "Om dat met 9,77 meter te doen is echt te bizar. Ik heb zo genoten. Deze wedstrijd laat zien dat de magische grens van tien meter haalbaar is."

'Ik geniet van elk moment dat ik mag laten zien wat er wél mogelijk is'

Baars kwam uit in de F40-categorie, bedoeld voor sporters met een groeistoornis. Atletes in deze klasse zijn maximaal 1,25 meter lang en hebben een beperkte armlengte. Baars is zelf 1,24 meter groot, maar bewijst al jaren dat kracht en techniek veel belangrijker zijn dan lengte. "Het is bijzonder om in deze klasse records te blijven verbeteren", zei ze trots. "Ik geniet van elk moment dat ik mag laten zien wat er wél mogelijk is."

Baars debuteerde in 2015 op het WK para-atletiek met zilver en groeide sindsdien uit tot één van de boegbeelden van TeamNL. Ze won brons op de Paralympische Spelen van Rio 2016, goud in Parijs 2024 en voegde daar in India een nieuwe wereldtitel aan toe. Voor haar prestaties werd ze vorig jaar al uitgeroepen tot de eerste ereburger van haar geboortegemeente Berg en Dal.

Goudkoorts voor Oranje

Baars voegt zich met haar titel in de rij van Nederlandse wereldkampioenen in New Delhi. Eerder veroverden Fleur Jong, Joel de Jong, Cheyenne Bouthoorn en Noëlle Roorda al goud. Haar overwinning betekende de zevende gouden medaille voor Nederland op dit WK para-atletiek, en de tiende medaille in totaal.

Daarmee sluit TeamNL een van de meest succesvolle WK’s uit de geschiedenis af, een toernooi waarin Nederland liet zien tot de absolute wereldtop in de para-atletiek te behoren.