Femke Bol was de grote ster namens Nederland bij de WK atletiek, maar bij de wereldkampioenschappen voor para-atleten is dat zonder twijfel Fleur Jong. Het atletiekicoon pakte zaterdag haar derde gouden medaille van het WK door met de Nederlandse ploeg de estafette te winnen.

Jong is al jaren één van de grote sterren in de para-atletiek en die status maakte ze deze week in het Indiase New Delhi meer dan waar. Ze pakte voor het derde jaar op rij goud op zowel de 100 meter en het verspringen. Die twee onderdelen won ze vorig jaar ook al bij de Paralympische Spelen in Parijs. Voor het eerst voegde ze er echter nog een derde gouden medaille aan toe.

Met Zara Temmink, Lito Anker en Stijn van Bergen deed ze zaterdag mee aan de gemengde estaffe 4x100 meter. Op dat onderdeel bestaat elk team uit een team met vier para-atleten die allemaal een andere beperking hebben. Temmink begon namens Nederland en vervolgens loste Jong haar af. Zij bracht Oranje naar de tweede plek en daarna liep Van Bergen naar de leiding, maar het verschil met Indonesië was heel klein.

Zenuwslopende race

Op het laatst gedeelte moest Lito Anker het goud gaan binnenhalen en dat werd een zenuwslopend gevecht. Indonesië leek Nederland alsnog voorbij te gaan, maar Anker had de 100 meter perfect ingedeeld en kwam uiteindelijk met een voorsprong van acht honderdsten over de streep.

De vreugde was enorm bij het viertal na afloop van de bloedstollend spannende race. “Ik ben zo trots op dit team”, reageerde Jong na afloop via Instagram.

Zesde goud voor TeamNL

De wereldtitel voor het estafetteteam was alweer de zesde in totaal voor Nederland bij dit WK para-atletiek. Jong was in haar eentje dus (mede-)verantwoordelijk voor de helft van die plakken. De andere drie werden gepakt door Joel de Jong (verspringen), Cheyenne Bouthoorn (kogelstoten) en Noelle Roorda (speerwerpen).

Nederland heeft daarmee het aantal gouden medailles van de editie van vorig jaar verdubbeld. Op de Paralympische Spelen pakten onze landgenoten in 2024 vijf keer goud en ook dat aantal is dus al overtroffen. Er kunnen nog meer wereldtitels bij gaan komen, want zondag is de laatste dag van de WK para-atletiek in New Delhi en dan komen nog de nodige Nederlanders in actie.