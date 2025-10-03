Het zijn bijzondere tijden voor de Nederlandse atlete Zoë Sedney. Vorig jaar was zij het middelpunt van een gevoelige rel en die zaak werd onlangs weer opgerakeld. Vorige maand maakte ze bekend zwanger te zijn van haar eerste kindje en dat lijkt haar zichtbaar goed te doen.

In september 2025 deelden Sedney en haar partner Olivier Hendriks het heuglijke nieuws dat de atlete in verwachting is. Hendriks is para-atleet. Hij raakte op jonge leeftijd beide benen kwijt, waardoor hij op protheses loopt. Zijn specialiteit is de 400 meter, daarop veroverde hij zilver bij de Paralympische Spelen van 2021 en brons in 2024.

Bolle buik

In een reeks foto's op Instagram laat Sedney zien dat het uitstekend met haar gaat. Op de openingsfoto's laat ze op een strand haar bolvormige buik zien, waarop het zonnetje zijn gloed achterlaat. Op andere foto's wordt onder meer geklust in een huis, geniet ze van een tafel vol lekkernijen, maakt ze een selfie bij een spiegel waarop 'Be happy' is geschreven en is er ook nog een plaatje waarop de hond ineens heeft plaatsgenomen achter het autostuur.

Collega's

Diverse collega's uit de atletiekwereld laten een hartelijke reactie achter. Voormalig atlete Laura de Witte plaatst een hartje en stelt dat ze 'straalt', sprintster Minke Bisschops noemt Sedney een 'stunning lady', oftewel een schitterende dame.

De Zwitserse sprintster Ajla Del Ponte deelt zelfs drie hartjes uit. Ene Erikje komt met warme woorden: "Ik hoop dat je het geluk gevonden heb maar stiekem zie ik ook een comeback om alle critici de mond te snoeren."

De zaak-Sedney

Hoe zat het ook alweer met de zaak rondom Sedney? In 2024 meldde ze bij de atletiekbond dat een collega-atleet tijdens een vrijpartij een video had gemaakt, zonder dat te vragen of melden. Vervolgens zou die video zijn verspreid. Sedney vond dat de bond te weinig deed met haar aanklacht.

Een jaar later vertelde ze in een interview meer over de nasleep van de zaak. Veel andere atleten bemoeiden zich toen in het openbaar met de situatie. Bijvoorbeed Mauren Koster. Ze zei: "Ik denk dat er pas echt iets kan veranderen als er andere mensen aan het roer komen. Een nieuwe frisse wind. Ik zou wel twee keer nadenken voordat ik mijn kind naar Papendal stuur. Ik adviseer ouders zich vooraf goed te oriënteren.