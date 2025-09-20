De Nederlandse estafettevrouwen maken nog altijd kans op de wereldtitel te prolongeren. Zonder Femke Bol, maar met vier andere sterke vrouwen werd het klusje geklaard in de heats. Het scheelde echter niet veel of de serie was geëndigd in een enorme deceptie.

De ogen zijn bij de vrouwenestafette normaal gesproken gericht op Femke Bol bij Nederland, maar zij ontbrak in de opstelling. De wereldkampioene op de 400 meter horden kreeg rust met het oog op de finale. Dat gebeurt wel vaker. Bij de Amerikanen rende bijvoorbeeld de kampioene op 400 meter, Sydney McLaughlin-Levrone, ook niet mee.

Regerend wereldkampioen Nederland moest het vanuit baan drie doen met Eveline Saalberg, Lieke Klaver, Myrthe van der Schoot en Lisanne de Witte. De tegenstand kwam uit Ierland, Zuid-Afrika, Frankrijk, Canada, de Verenigde Staten, België en Zwitserland.

Schrikmoment bij wissel

Na de openingsronde van Saalberg leidde Klaver de Nederlandse vrouwen naar de eerste plaats, maar daar ging het bijna mis. De wissel tussen Klaver en Van der Schoot ging maar nét goed. Uiteindelijk liep slotloopster De Witte naar een derde plaats (3:24.03), achter België en het oppermachtige Amerika. De finale vindt zondag plaats.

Ook succes bij mannen

Eerder slaagden de mannen er al in om de finale te halen. Zij eindigden als derde in de serie en zijn dus kansrijk in de strijd om de medailles. Opvallend genoeg ontbreekt in de eindstrijd Amerika. Zij kwamen niet verder dan een zesde plaats vanwege een compleet mislukte wissel.

Bol had vrijdag een drukke dag. Ze prolongeerde haar wereldtitel op de 400 meter horden, nadat ze in 2023 ook al de beste was. Eerder dit toernooi hielp ze de 4x400 meter gemengd al aan een zilveren plak dankzij een ijzersterke ronde als slotloopster.