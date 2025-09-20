De Nederlandse vrouwen moeten het in de serie van de 4x400 meter estafette op de WK atletiek in Tokio zonder Femke Bol doen. De topper, die al goud en zilver op zak heeft, wordt wederom gespaard.

Bij de vrouwen wordt Bol nog aan de kant gehouden en bestaat de ploeg uit Eveline Saalberg, Lieke Klaver, Myrthe van de Schoot en Lisanne de Witte. De ploeg hoopt zich te plaatsen voor de finale, die zondag wordt gelopen.

Bol heeft al twee medailles op zak. Ze pakte de wereldtitel op de 400 meter horden. Bovendien behaalde ze het zilver op de 4x400 meter gemengde estafette, samen met Eugene Omalla, Jonas Phijffers en Klaver.

In de series van de gemengde estafette ging Nederland ook zonder Bol van start. Daar werd ze vervangen door Eveline Saalberg.

Mannen estafette

Bij de mannen hebben Phijffers, Omalla, Ramsey Angela en Liemarvin Bonevacia de finale op de 4x400 meter estafette al veiliggesteld. Zij werden derde in de series. Het is de tweede keer dat de mannen op dit onderdeel de finale op een WK halen.

Omalla nam als tweede loper even de leiding, maar bij het wisselen van het stokje viel derde loper Angela terug naar de derde plaats. De wissel met Bonevacia was sterk. De ervaren slotloper van het Nederlandse kwartet lag ineens tweede. Hij werd vlak voor de meet ingehaald door de loper van Qatar. Zuid-Afrika won de heat.

De mannen van de 4x400 meter stuntten op de Olympische Spelen van Tokio in 2021 met zilver. Bonevacia en Angela behoorden toen tot dat kwartet. Vorig jaar wist de ploeg zich niet te plaatsen voor de Spelen van Parijs.

Amerika

Bij de mannen heeft het team van de Verenigde Staten de finale niet weten te bereiken. Zij werden zesde in de serie. Bij de vrouwen zal Amerika wel weer een grote concurrent van Nederland zijn. Het team won ook de titel op de gemengde estafette.

Het gat tussen Nederland en Amerika was toen erg groot. "Ze hebben het maximale eruit gehaald", zei analist Gregory Sedoc na afloop van de gemengde estafette bij NOS. "Het is absoluut geen schande om van de Amerikanen te verliezen. Die kunnen zoveel goede lopers opstellen."