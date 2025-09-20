Bij de WK atletiek had Nederland op de zevenkamp voor vrouwen twee troeven achter de hand. Sofie Dokter en Emma Oosterwegel legden uiteindelijk beslag op respectievelijk plek zes en negen. Dat leverde gemengde gevoelens en heftige emoties op.

Emma Oosterwegel veroverde bij de Olympische Spelen van 2021 brons, toen overigens ook in Tokio, waar nu ook de WK atletiek plaatsvinden. Op de vraag van de NOS hoe ze de slotdag van de zevenkamp heeft beleefd, komt er een duidelijk antwoord: "Zwaar."

'Het ging gewoon niet'

"Eh ja. Ja. Het ging gewoon niet", zo legde de 27-jarige atlete uit Deventer uit. "Verspringen was niet heel slecht. En speerwerpen ging gewoon niet."

Daarna is voormalig Nederlands kampioene Dokter aan de beurt. "Het was gewoon niet wat ik wou. Ik heb mijn best gedaan, maar het kwam er niet helemaal uit. Met speerwerpen hetzelfde, eigenlijk." Daarna brak er toch een lach door op het gezicht van de Groningse. Ze ziet er de lol wel van in, dat er nu twee atletes een chagrijnig verhaal staan af te steken, live op televisie.

Balen

Op de afsluitende 800 meter had Dokter zichzelf nog naar plek vijf in de einduitslag kunnen rennen. "Dat was wel de bedoeling", zei ze. Het lukte alleen niet. "Het was extra balen. Maar ik heb gestreden tot het einde. Ik vond deze meerkamp mentaal zwaar, dat heb ik nog niet eerder zo meegemaakt. Het was een strijd, van begin tot eind."

Oosterwegel legde kort haar hand op Dokter om haar te complimenteren. Ze kreeg de vraag of ze dat ook voor zichzelf over had. Resoluut zei ze: "Nee. Het is gewoon een lastig jaar geweest." Vervolgens kwamen de tranen. "Vorig jaar was het ook moeilijk. Er komt maar één kans per jaar om het goed te doen en dan lukt het niet", concludeert ze. "Dan is dat gewoon teleurstellend."

Oranje medailles

De WK atletiek zijn in volle gang en Nederland heeft al de nodige successen geboekt. TeamNL bezet mede dankzij de gouden medailles van Femke Bol (400 meter horden) en Jessica Schilder (kogelstoten) de vierde plek op de medaillespiegel.

Eveline Saalberg, Eugene Omalla, Lieke Klaver, Jonas Phijffers en Femke Bol veroverden voor Nederlander op de 4x400 meter gemengde estafette verder zilver, net als Jorinde van Klinken. Zij pakte als eerste Nederlandse vrouw ooit een plak op het onderdeel discuswerpen.