Zevenkampster Abigail Pawlett (22) ging bij de WK atletiek lelijk op haar snufferd. De Britse atlete kwam met haar hoofd op het tartan terecht. De tranen stonden daarna in haar ogen. Toch zette ze door.

Bij de 100 meter horden, het eerste onderdeel van de zevenkamp bij de WK atletiek in Tokio, ging het mis voor Pawlett. Ze bleef bij de tiende (en laatste) horde haken en ging naar de grond. De Welshe atlete kwakte met redelijk wat snelheid op de grond van het National Stadium.

Na de onzachte landing rolde ze nog door, zowaar ook over de finishlijn heen. Haar finishtijd was 14,70. Gezien haar persoonlijk record 12,94 is, kun je dat nog wonderbaarlijk snel noemen - met val.

Jessica Ennis-Hill

Haar trainers vingen haar op. Ook keek het medisch personeel fo ze iets voor de atlete konden doen. Ze besloot zich te melden voor het tweede onderdeel van de zevenkamp. Bij het hoogspringen verbrak ze haar persoonlijk record (1,80 meter).

Jessica Ennis-Hill werd in 2012 olympisch kampioene op dit onderdeel. Ze zei bij de BBC dit: "Abigail kwam aan de start met grote verwachtingen. Het is belangrijk om je eerste onderdeel sterk te starten, om er ongeschonden uit te komen. Daarom was het lastig om dit te zien. Ze werd door veel meiden getroost. Ze kwam hard met haar hoofd op de grond. Hopelijk is daar goed naar gekeken."

Sofie Dokter

Sofie Dokter is haar zevenkamp op het WK atletiek in Tokio goed gestart. De 22-jarige Groningse staat na twee onderdelen vijfde door een uitstekende prestatie bij het hoogspringen. De 22-jarige meerkampster uit Groningen begon wat stroef op de 100 meter horden met 13,62 seconden, maar won punten terug met 1,86 bij het hoogspringen. Dokter won dit voorjaar zilver op de vijfkamp bij de EK indooratletiek in Apeldoorn. Ze werd vorig jaar zesde bij de Spelen van Parijs.

Naast Dokter doet ook Emma Oosterwegel mee aan de zevenkamp op het WK in de Japanse hoofdstad. Oosterwegel staat elfde. De 27-jarige atlete uit Deventer opende sterk met een persoonlijk record van 13,28 op de 100 meter horden, maar leverde weer punten in bij het hoogspringen met 1,74. Oosterwegel won vier jaar geleden op de Olympische Spelen in Tokio brons. Op de WK van 2023 in Boedapest reikte ze tot de vijfde plaats.