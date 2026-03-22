De Nederlandse mannen maakten indruk tijdens de halve finale 4x400 meter estafette op het WK indoor atletiek. Na de snelste tijd van iedereen te hebben gelopen, blaakten de vier mannen van het vertrouwen richting de finale.

Na hun overtuigende halve finale in Polen gaven Eugene Omalla (olympisch kampioen), routinier Liemarvin Bonevacia, debutant Max van der Lugt en 'diesel' Tony van Diepen hun reactie aan de NOS. "We willen gewoon heel competative zijn en als team lopen. En dat hebben we wel laten zien", begint Bonevacia.

'De hele ervaring is een hele hoop'

Voor Van der Lugt is het voor het eerst dat hij actief is op zo groot podium. Gelukkig wordt de 28-jarige atleet ondersteunt door een ervaren ploeg. "De hele ervaring is een hele hoop. Ik laat alles op me af komen. Ik heb een geweldig team om me heen. Dit is spannend, maar omdat iedereen hier in die positieve energie zit, ga je gewoon. We dragen elkaar", zo legt hij uit.

Tijdens het interview werd Van der Lugt nog 'the future' genoemd door zijn teamgenoot Bonevacia. De debutant verklaart dan ook veel ondersteuning te hebben gekregen van hem. "Ik kreeg ook tips."

Veel vertrouwen

Het doel voor de mannen is de finale is duidelijk. "Wij zijn hier niet voor zilver, maar voor goud", vertelt Omalla uitgesproken en vol vertrouwen. "We zijn hier voor de titels", vult Bonevacia snel aan. "Wij zijn TeamNL. We zijn hier niet om te volgen, maar om te laten zien wie hier de beste is."

Bonevacia blijft aan het einde van het interview geheimzinnig over de opstelling voor de finale. "Dat is aan de coach. Het is net als bij voetbal en Koeman. Hij beslist." De finale wordt zondagavond afgewerkt om 20.26 uur.