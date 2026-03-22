Nederland heeft met een uitstekende halve finale op de 4x400 meter estafette tijden de WK indoor een finaleplek veiliggesteld. Het team, bestaande uit topatleten Eugene Omalla (olympisch kampioen), routinier Liemarvin Bonevacia, debutant Max van der Lugt en 'diesel' Tony van Diepen wonnen hun serie en plaatsten zich rechtstreeks.

De finale van de mannenestafette is zondagavond om 20.26 uur Nederlandse tijd en wordt live uitgezonden op NPO 3. Omalla begon razendsnel en pakte een voorsprong op de Verenigde Staten. Bonevacia nam over en zag in de laatste meters Amerika er weer overheen komen. Debutant Van der Lugt rende een uitstekende eerste estafette op het hoogste niveau en gaf diesel Van Diepen de kans om Amerika weer in te halen en als eerste te finishen in 3:04,66.

Afwachten voor Verenigde Staten

Portugal klopte Amerika op de streep om plek twee en daarmee het laatste rechtstreekse ticket naar de finale. Omdat ook de twee beste verliezers qua tijd door mogen naar de finale zondagavond, was het voor de VS afwachten geblazen op de andere halve finale. Daarin plaatsten België en Hongarije zich rechtstreeks en mogen Jamaica en de VS als 'lucky losers' naar de grote finale in het Poolse Torun. Het gastland is er bij de mannen niet bij.

De Nederlandse vrouwen zijn om iets over 12.00 uur aan de beurt voor hun halve finale.

Revanche voor mislukte mixed relay

Voor Tony van Diepen was het een soort revanche, want hij was onderdeel van het vallende viertal op de gemengde estafette. De 4x400 mixed relay maakte z'n debuut op de WK indoor, maar liep uit op een enorme chaos. De Nederlander Keenan Blake viel tijdens zijn wissel op landgenote Myrte van der Schoot, waardoor TeamNL een medaille kon vergeten. Van Diepen rende de finale nog wel als snelste van iedereen uit met Eveline Saalberg, maar hun 3:20,14 was bijna vijf seconden trager dan winnaars België. Jamaica werd ook nog gediskwalificeerd voor het hinderen van Amerika in de finale.