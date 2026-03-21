De Nederlandse estafetteploeg hoopte nog even op een medaille bij de 4x400 meter, die gruwelijk misging. Na een valpartij van Keenan Blake kwamen de sprinters niet meer in de buurt van een medaille. Toch hoopte de ploeg daar nog op, want ze dienden een protest in. Daar heeft de organisatie nu uitsluitsel over gegeven.

De Nederlandse atletiekploeg heeft zonder succes protest aangetekend tegen Polen na de gemengde estafette 4x400 meter op de WK indooratletiek in Torun. Eerste loper Keenan Blake zou vlak voor de wissel te veel zijn gehinderd door de Poolse loper en daardoor ten val zijn gekomen. Nederland liep daardoor een kansloze wedstrijd en eindigde als vijfde. Dat werd na de diskwalificatie van Jamaica de vierde plaats.

Jury-oordeel

De wedstrijdjury bekeek de videobeelden en zag geen aanleiding Polen te diskwalificeren. In een mededeling stond dat het protest van Nederland was afgewezen. België won het goud, Spanje behaalde het zilver en Polen kreeg definitief het brons.

Nieuwe samenstelling

De Nederlandse equipe liep in een volledig andere samenstelling dan op de Olympische Spelen van Parijs. Daar renden Femke Broeders-Bol, Lieke Klaver, Isaya Klein Ikkink en Eugene Omalla naar het goud op de 'mixed relay'. Bol en Ikkink ontbraken in Torun door blessures, Klaver werd gespaard voor de finale van de 400 meter en Omalla werd gepasseerd.

Daardoor vormden nu Blake, Myrte van der Schoot, Eveline Saalberg en Tony van Diepen het estafettekwartet. Zij kregen echter dus nul op het rekest van de jury, waarmee het toernooi als een nachtkaars uitgaat voor de estafetteploeg.

Schuldbewuste Blake

Direct na afloop toonde Blake zich al schuldbewust in een interview met de NOS. "Ik nam zelf de tactische keuze om achter hem te gaan zitten. Dat heb ik misschien iets te scherp gedaan. Maar op dat moment was het de juiste keuze, alleen heb ik het gewoon verkeerd uitgevoerd. En toen liep het mis, dat kan gebeuren. Ik geef mezelf wel de schuld, dat is heel jammer", zo liet hij optekenen.

Door de verschillende sprinters van diverse landen, die allemaal de perfecte lijn wilden lopen, werd het behoorlijk chaotisch bij de wissels. Dat heeft Nederland dus aan de levende lijve ondervonden. Uiteindelijk spurtte België naar de wereldtitel, voor Spanje en dus Polen.