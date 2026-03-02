Een bizarre wending op het NK atletiek in Apeldoorn. Menno Vloon werd eerst gediskwalificeerd om vervolgens toch een nationale titel te pakken. En dat allemaal doordat Vloon voor het eerst aan twee verschillende onderdelen meedeed.

Menno Vloon staat al jaren bekend als de beste Nederlandse polsstokhoogspringer. Op dat onderdeel is de Zaandammer alleenheerser. Dat maakte hem ook gelijk de grote favoriet op de nationale titel, al zorgde een nieuw foefje van zijn coach zelfs voor diskwalificatie.

60 meter sprint

Het lijkt wellicht een raar verhaal, maar alles komt door het feit dat Vloon dit jaar niet alleen actief was bij het polsstokhoogspringen. De 31-jarige atleet nam namelijk ook deel aan de zestig meter sprint, op advies van zijn coach. "Dan kan ik mijn gedachtes ergens anders op leggen", vertelde Vloon daarover voor het begin van het toernooi. En daar ging het nou juist mis voor Vloon.

Aan zijn tijden lag het niet. Met 6,94 seconden behaalde Vloon direct een persoonlijk record én plaatste hij zich voor de halve finale. Die wilde hij echter laten schieten, om zich volledig voor te bereiden op het polsstokhoogspringen, maar dat mocht niet. Daarom koos hij ervoor om de race rustig uit te lopen, met als gevolg een tijd van 13,67.

Diskwalificatie

Dat schopte tegen het zere been van de jury. Atleten moeten immers altijd op de top van hun kunnen presteren, en een race zo laten lopen was geen teken van je best doen. Dat kan dan weer diswkalificatie als gevolg hebben. "Aan het eind van de middag hoorde ik dat er problemen waren", meldt Vloon een dag later tegenover het Algemeen Dagblad.

"Gisteravond ben ik een paar uur gediskwalificeerd geweest", vervolgt Vloon. "Ik weet niet waarom het is veranderd. Ik was blij dat ik mee mocht doen. Als dat niet mocht, was het balen geweest. Maar tegelijkertijd ook niet te veranderen."

'Niet op de hoogte'

Vloon weet nu in ieder geval wat hij nooit meer gaat doen. "Ik was niet op de hoogte van de regels, anders had ik niet meegedaan. Alleen ik heb niemand gehinderd. Misschien had ik vals moeten starten, dan was het makkelijker geweest.”

Nationale titel

Maar echt last van al dat gedoe had de Noord-Hollander overigens niet bij 'zijn' onderdeel. Bij het polsstokhoogspringen kwam hij tot 5,60, wat geen topsprong was, maar genoeg voor de overwinning. " Dit was een van mijn slechtste wedstrijden van het seizoen. Het loopt sowieso een beetje rommelig in mijn laatste wedstrijden."