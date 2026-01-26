Na jaren van dominantie op de 400 meter horden is Femke Bol bezig aan een nieuwe fase in haar carrière. De Nederlandse topatlete liet eerder al weten de overstap naar de 800 meter te maken en heeft nu voor het eerst aangegeven wanneer zij op die afstand haar debuut in wedstrijdverband zal lopen.

De carrièreswitch kondigde Bol al in het najaar aan. Na wereldtitels en olympische medailles op de 400 meter horden voelde ze dat ze toe was aan een nieuwe uitdaging. De 800 meter, een afstand waarin snelheid en uithoudingsvermogen samenkomen, sprak haar al langer aan, maar een concreet wedstrijddoel liet bewust op zich wachten.

Debuut op de 800 meter

Dat moment is nu vastgesteld. Bol maakt op 8 februari haar debuut op de 800 meter tijdens een indoorwedstrijd in het Franse Metz. Daarmee zet ze een belangrijke stap in een traject waar de afgelopen maanden gericht naartoe is gewerkt.

In de voorbereiding lag de focus volledig op de overgang naar twee keer zo lange afstand. Samen met coach Laurent Meuwly trainde Bol onder meer in Zuid-Afrika, waar vooral werd gewerkt aan duurvermogen en een ander wedstrijdritme. Bol gaf eerder al aan dat de overstap niet vanzelfsprekend is en dat het soms voelt alsof ze opnieuw moet beginnen.

World Athletics Tour

De verwachtingen tempert ze dan ook bewust. Bol benadrukte dat succes op de 800 meter tijd nodig heeft en dat ze niet bang is om onderweg tegen grenzen aan te lopen. Het debuut ziet ze vooral als een eerste meetmoment, niet als een moment waarop alles al samen moet komen.

De wedstrijd in Metz maakt deel uit van de World Athletics Indoor Tour op Silver-niveau en is voor Bol geen onbekend terrein. In eerdere edities kwam ze er al succesvol in actie op andere afstanden. Dit keer ligt de focus volledig op haar eerste officiële optreden op de dubbele ronde.

Wie haar concurrentes zullen zijn, is nog niet bekendgemaakt. Wel staat landgenote Eveline Saalberg op een voorlopige deelnemerslijst. Toch zijn alle ogen ongetwijfeld gericht op Bol als ze voor het eerst aan de start verschijnt op de 800 meter.