Voor Femke Bol is de voorbereiding op het nieuwe atletiekjaar anders dan anders door haar switch naar een andere afstand. De topatlete moet daardoor de grenzen van haar lichaam opzoeken, maar gelukkig krijgt ze daarbij steun van haar geplaagde verloofde.

Bol is momenteen in volle voorbereiding op het nieuwe atletiekseizoen en dat belooft op voorhand al een bijzonder jaar te worden. De Nederlandse topatlete verruilt vanaf 2026 de 400 meter horden voor de 800 meter en dat vraagt natuurlijk om totaal andere trainingen. Dat blijkt niet makkelijk te zijn, want Bol deelt op haar Instagram een aantal opvallende beelden.

De tweevoudig wereldkampioene op de 400 meter horden slooft zich momenteel onder leiding van coach Laurent Meuwly flink uit. Bol ligt op de twee foto's die ze op het sociale medium plaatst namelijk uitgeteld op de grond. Op het tweede kiekje komt haar verloofde Ben Broeders poolshoogte nemen. "Ik push mijn lichaam op nieuwe manieren en naar nieuwe grenzen", schrijft Bol erbij.

De atlete blijkt veel steun aan haar geliefde te hebben, want ook plaatst ze een foto waarbij de twee met de ruggen tegen elkaar zitten. "Got my back", is het veelzeggende bijschrift.

Tegenvaller voor Broeders

Broeders is net als Bol overigens actief in de atletiek. De Belg hoort bij de beste polsstookhoogspringers ter wereld. Broeders werd in 2022 vijfde op de WK indoor en eindigde een jaar later als zevende in de finale op de wereldkampioenschappen in de buitenlucht. Sindsdien gaat het echter iets minder. Zowel op de Spelen van Parijs als het afgelopen WK haalde hij de finale niet.

De mindere prestaties van Broeders zorgden ook voor slecht nieuws. Hij is daardoor zijn contract bij de Vlaamse sportkoepel Sport Vlaanderen kwijtgeraakt. De bond ondersteunt jaarlijks tientallen sporters met een financiële bijdrage, maar dat gebeurt alleen als atleten laten zien bij de top te horen. De mooie resultaten van Broeders zijn te lang geleden en dus krijgt hij pas weer een contract als hij succes heeft bij een groot toernooi.

Switch naar 800 meter

Zijn partner Bol verraste enkele maanden geleden vriend en vijand door haar geliefde 400 meter horden vaarwel te zeggen nadat ze voor de tweede keer op rij werledkampioene was geworden. De Nederlandse focust zich vanaf komend jaar op de dubbele afstand zonder hindernissen, maar het is nog niet bekend wanneer ze haar eerste wedstrijd gaat rijden.