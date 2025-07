Nadine Visser heeft bij de Diamond Leage in Monaco brons behaald op de 100 meter horden. Ze finishte in een sterk veld als derde in 12,56 met tegenwind. Lieke Klaver werd vijfde op de 400 meter, Femke Bol won de 400 m horden en Jessica Schilder won bij het kogelstoten. We vatten de avond van de Nederlanders verder samen.

In de race van Visser was de winst voor de Jamaicaanse Megan Tapper in 12,34. De Zwitserse Ditaji Kambundji werd tweede in 12,43. Visser versloeg de Amerikaanse olympisch kampioene Masai Russell, die als vierde eindigde in 12,57.

Nederlanders bij de Diamond League in Monaco

Mike Foppen deed een vergeefse poging als eerste Nederlandse atleet onder de 13 minuten te lopen op de 5000 meter. De Nijmegenaar gaf in het tweede deel van zijn race te veel tijd prijs en finishte als elfde in 13.06,95. De Ethiopiër Yomif Kejelcha won na een lange solo in 12.49,46.

Sprinter Xavi Mo-Ajok eindigde bij zijn debuut in de Diamond League als vijfde op de 200 meter in 20,34. Hij kwam niet in de buurt van zijn persoonlijk record van 20,01, waarmee hij recent won bij het EK voor landen in Madrid. De Amerikaanse vedette Noah Lyles spurtte naar de zege in 19,88.

Jessica Schilder

Jessica Schilder was de beste bij het kogelstoten. De Europees kampioene vierde haar tweede succes in de Diamond League. Ze won in april in China met een Nederlands outdoorrecord van 20,47. In Monaco bleef ze daar iets onder met een afstand van 20,39. De Volendamse noteerde die beste stoot in haar zesde en laatste poging.

Ze troefde onder anderen de Amerikaanse Chase Jackson af, die tweede werd met 20,06. De Canadese wereldkampioene indoor Sarah Mitton werd derde met 20,00.

Femke Bol en Lieke Klaver

Lieke Klaver eindigde als vijfde op de 400 meter in een beste seizoenstijd van 50,23. De Europees indoorkampioene gaf meer dan een seconde toe op Marileidy Paulino uit de Dominicaanse Republiek, die won in 49,06.

Femke Bol heeft voor de 27e achtereenvolgende keer de 400 meter horden gewonnen in de Diamond League. De regerend wereldkampioene noteerde in Monaco een tijd van 51,95, de beste tijd van dit jaar in de wereld. Ze had ruime voorsprong op de Amerikaanse Dalilah Muhammad, die als tweede finishte in 52,58. De derde plaats was voor de Amerikaanse Anna Cockrell in 52,91.

'Niet elke dag'

Bol was nog nooit zo snel rond deze tijd van het jaar. Ze voerde haar race volgens plan uit en kwam als eerste de laatste bocht uit. Op het stuk naar de finish vergrootte ze haar voorsprong. De 23-jarige Amersfoortse liet vooraf weten dat ze nog niet in topvorm is. De piek moet komen op de WK in Tokio in september. Tegen die tijd zal ze haar Nederlands record van 50,95 willen aanvallen.

"In de 51 seconden lopen is bijzonder, dat doe je niet elke dag", zei Bol na afloop in het flashinterview. "Muhammad en Cockrell zijn sterke loopsters, die kun je niet onderschatten. Ik wist dat die twee me zouden pushen."