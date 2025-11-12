Jessica Schilder heeft een prachtige beloning ontvangen na haar gouden medaille op de WK atletiek van dit jaar. De kogelstootster werd woensdagavond uitgeroepen tot beste Nederlandse atleet van het jaar. Daarmee troefde ze Femke Bol af.

De 26-jarige Volendamse werd vooral beloond voor haar wereldtitel in Tokio, waarmee ze de eerste Nederlandse wereldkampioene werd op het onderdeel. Schilder won de strijd van Bol en para-kogelstootster Lara Baars, zo werd bekend tijdens een gala van de Atletiekunie in Apeldoorn.

Schilder, die dit jaar ook Europees kampioene en vicewereldkampioene indoor werd, volgt Sifan Hassan op. De geboren Ethiopische won de prijs na haar olympische titel op de marathon. Bol, gespecialiseerd op de 400 meter horden en vlak, won de prijs de twee jaar daarvoor. Zij was op de WK goed voor goud, zilver én brons. Toch was het Schilder die er met de award vandoor ging.

WK-goud

Schilder kreeg door het goud op het WK in Tokio liefst 60.000 euro aan prijzengeld bijgeschreven. Een lekkere meevaller. Ze vierde haar eerste plek met een wijntje, die ze al in drie jaar niet op had. En daarna? Dan gaat het vizier op nieuwe ambities: een olympische medaille (bijvoorbeeld bij de Olympische Spelen van 2028 in Las Vegas) en haar persoonlijk record verbeteren naar minstens 21 meter.

Diamond League

Aan het einde van de zomer won de 26-jarige Schilder ook al de Diamond League Finals 'na een bizarre rollercoaster'. "Het was een rollercoaster, ik ben nog steeds aan het shaken. Dit is echt bizar", verzekerde ze bij De Telegraaf. "Deze had ik nog niet en hier kon ik alleen maar van dromen. Ik ben hier zo vreselijk blij mee", aldus Schilder, die haarzelf ging trakteren op een ijsje met Zwitserse chocola.

Talent van het jaar

Jarno van Daalen (19) werd uitgeroepen tot talent van het jaar, na zijn gouden medailles bij het jeugd-EK met kogelstoten en discuswerpen. Hij volgt Niels Laros op.