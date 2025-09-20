Nederland heeft er een nieuwe wereldkampioene bij. Na Femke Bol won ook Jessica Schilder op de WK atletiek een gouden medaille. Dat levert de kogelstootster niet alleen eeuwige roem en een gouden plak op, maar ook een enorm geldbedrag.

Schilder werd al eens derde op een WK atletiek, maar boekte deze zaterdag haar mooiste overwinning uit haar leven. De 26-jarige kwam eigenlijk de hele wedstrijd niet in de buurt van de medailles, tot de allerlaatste stoot. Toen stuntte ze met maar liefst 20.23 meter. Aan die afstand kon niemand tippen, al kwam een concurrenten kort na Schilder met 20.21 nog heel dichtbij.

60.000 euro voor goud

De eerste plaats betekent goud voor Schilder, maar daar houdt het niet bij op. Atleten krijgen bij een wereldtitel namelijk een mooie zak geld vanwege hun prestaties. Voor alle wereldkampioenen ligt er 70.000 dollar klaar, omgerekend zo'n 60.000 euro. Dat bedrag mag Schilder nu dus innen.

Alleen Femke Bol verdiende meer

Ze is daarmee een van de Nederlandse grootverdieners op dit wereldkampioenschap. Alleen Femke Bol verdiende tot nog toe meer dan Schilder. Zij werd vrijdag wereldkampioene op de 400 meter horden. Dat leverde haar dus ook 60.000 euro op. Daarnaast greep ze het zilver met de 4x400 meter gemengd. Dat was goed voor 34.000 euro, al moet ze dat bedrag delen met de andere deelnemers van Team NL. Eugene Omalla, Lieke Klaver en Jonas Phijffers deden immers ook mee.

Grote bonus bij wereldrecord

Voor de atleten die een wereldrecord lopen ligt er nog een enorme bonus klaar. Nieuwe wereldrecords leveren namelijk nog een bonus op van 100.000 dollar, zo'n 85.000 euro. Polsstokhoogspringer Armand Duplantis was eerder deze week de gelukkige nadat hij zijn eigen wereldrecord verder aanscherpte. Daardoor kreeg hij en de recordbonus én het geld voor het goud. In totaal was dat 145.000 euro.

Unieke gouden medaille

Bol en Schilder zijn tot nog toe de twee gouden medaillewinnaressen van Team NL. Daarnaast won de 4x400 meter gemengd dus zilver, net als Jorinde van Klinken bij het discuswerpen. Nederland staat daardoor op een knappe vierde plaats in het medailleklassement. De gouden plak van Schilder was sowieso bijzonder: nog nooit won een Nederlander ooit de wereldtitel bij het kogelstoten.