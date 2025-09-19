Niels Laros heeft zijn WK atletiek op dramatische wijze afgesloten. De twintigjarige Nederlander wilde zich herpakken na zijn vijfde plaats op de 1500 meter, maar in de heat op de 5000 meter ging het op dramatische wijze mis.

Laros wist na zijn 1500 meter-finale niet of hij van start zou gaan op het andere looponderdeel. Na zijn vijfde plaats was hij dusdanig teleurgesteld dat hij daar nog geen uitspraak over kon doen. Een dag voor de start van zijn heat op de vijf kilometer hakte hij toch de knoop door: Laros ging meedoen

De pas twintigjarige Brabander koos er tijdens zijn race bewust voor om achteraan in de groep te lopen en rustig te kijken hoe de wedstrijd zich ontwikkelde. In een relatief langzame race zat het venijn in de staart, maar niet op een goede manier.

Drama in laatste rondes

Het tempo ging in de laatste paar rondes steeds omhoog en er leek eigenlijk helemaal niets aan de hand voor Laros. Hij schoof keurig op naar de tweede positie, maar plots zakte hij helemaal weg en vertrok zijn gezicht van de pijn. De Nederlander stopte niet veel later met rennen en ging naast de baan met, zeer waarschijnlijk, een blessure zitten. Een dramatische einde voor Laros.

🇯🇵 🏃 | Oh nee, wat gebeurt daar ineens met Niels Laros? Hij zakt plotseling terug in de serie van de 5000 meter en moet opgeven. Wat een drama voor hem! #WorldAthleticsChamps



— Eurosport Nederland (@Eurosport_NL) September 19, 2025

Succes voor Nederlander Mike Foppen

Vlak voor Laros was het in de eerste heat de beurt aan een andere Nederlander. Mike Foppen moest in de eerste 'halve finale' bij de eerste acht eindigen om naar de finale van later dit weekend te mogen. De man die vorig jaar reikte tot de olympische finale in Parijs hoopte dat kunstje in Tokio ook te herhalen.

Wanneer is de finale?

En dat lukte de 28-jarige Foppen. De Nederlander liep een keurige race en haalde op het einde dankzij een sterk slotstuk nog enkele lopers in. Het bleek genoeg voor de finale. Foppen finishte als zevende en mag zich dus melden in de eindstrijd. De finale is zondagmiddag (Nederlandse tijd) een van de laatste onderdelen van dit WK.

Blessureupdate Laros

Inmiddels heeft de NOS een update gegeven over de blessure van Laros. De Nederlander had last van zijn achillespees nog voor de race en dat is tijdens de halve finale van de 5000 meter weer op komen spelen. Laros was niet eens in staat om zelf commentaar te komen geven bij de NOS. Hij werd in een rolstoel het stadion uitgereden en dus eindigt het WK voor hem in een absolute deceptie.