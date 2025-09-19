De talentvolle hardloper Niels Laros komt toch nog in actie op het WK atletiek in Tokio. De twintigjarige Laros finishte teleustellend buiten de medailles op de 1500 meter. Toch verschijnt hij vrijdag aan de start van een afstand waarin hij in het verleden veel successen heeft behaald.

Laros was in de finale van de 1500 meter een van de grote favorieten voor de gouden medaille. Toch kon de hardloper uit Oosterhout zijn favorietenrol niet waarmaken. Laros einigde uiteindelijk op de vijfde plaats. Een teleustellend resultaat voor hem. Want na afloop zei Laros hetvolgende tegen de NOS: '' Heel erg balen, ik kwam hier voor een medaille, ik geloofde erin.''

Succesvolle afstand

Na zijn deceptie in de finale van de 1500 meter, wist Laros nog niet of hij ook ging deelnemen aan een andere afstand: de 5000 meter. Vrijdagochtend heeft het hardloop-talent de knoop doorgehakt na overleg met zijn technische staf. Hij komt ook in actie op de afstand waar hij in het verleden al veel successen op heeft behaald.

Laros staat dus ook aan de start van 5000 meter. Een afstand waarin hij in het verleden al successen op heeft geboekt. Zo is de twintigjarige hardloper Europees kampioen onder 23. Daarnaast liep Laros deze zomer nog naar het goud op de 5000 meter op EK landenteams in Madrid.

'Voelde perfect'

Toch lijken medaille kansen ver weg voor Laros op de 5000 meter. Hij noteerde dit jaar namelijk slechts de 79e tijd van het seizoen op deze afstand. Na afloop van zijn 1500 meter finale verklaarde de Oosterhouter wel dat hij zich goed voelt. "Elke stap richting de finish voelde perfect.'' Het blijft toch een sport waarin alles mogelijk is.

Wanneer in actie?

Laros komt vrijdag 19 september al in actie op de 5000 meter. Hij komt van start in de tweede serie, die begint om 13:15 uur. In de eerste serie komt ook een Nederlander in actie. Om 13:05 uur gaat Mike Foppen rennen voor een plek in de finale.