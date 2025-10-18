Femke Bol maakte onlangs bekend afscheid te nemen van de 400 meter horden en gaan nu proberen furore te maken op een andere afstand. De topatlete wil schitteren op de 800 meter. Daar heeft ze een nieuwe rivale en die liet op heel andere wijze van zich horen.

De 23-jarige Keely Hodgkinson is namelijk al jaren een van de beste atletes op de 800 meter. Ze werd vorig jaar olympisch kampioene en won in 2021 ook al een medaille. Daarnaast grossiert ze in andere titels en podiumplaatsen.

Populair op sociale media

Daardoor is de Britse behoorlijk populair bij sportvolgers. Hodgkinson deelt zelf ook het broodnodige via haar sociale kanalen. Ze heeft ze veel volgers op Instagram en plaats ze geregeld een vlog op YouTube. Haar meest recente foto's op Instagram maken worden nu ook bedolven onder de reacties.

Het seizoen zit er immers op en dus is het tijd voor vakantie. Hodgkinson neemt het er duidelijk van, want ze poseert in haar bikini op een idyllisch eiland waar ze geniet van een drankje. Daarnaast nuttigt ze ook een consumptie uit een kokosnoot. Het blijft niet bij drinken, want de olympisch kampioene gaat ook een sportief avontuur aan.

Snorkelen tussen de vissen

Ze snorkelt namelijk tussen de vissen onder water en deelt daar ook enthousiast het nodig van. "Vissen en vrienden", zo omschrijft ze haar voorbije vakantieperiode. En dat valt in de smaak bij haar fans. "Het ziet er geweldig is" is de strekking van de meerderheid van haar volgers.

Eerder deze week maakte ze ook al de tongen los op Instagram met een foto van haar tussen de palmbomen. Ze droeg paarse, korte kleding waardoor ze zichzelf omschreef als 'Jungle Barbie'.

Hodgkinson kan nog even genieten van haar welverdiende vakantie. De topatlete wacht volgens jaar onder meer een Europees kampioenschap. Dan wil ze ongetwijfeld weer schitteren op de 800 meter, mogelijk dus met 'onze' Femke Bol als nieuwe, grote concurrente.

Dit is Keely Hodgkinson

Wil je meer lezen over de Britse atlete die nu concurrentie krijgt van Bol? Lees dan ons profiel over Keely Hodgkinson. Hoewel ze pas 23 jaar oud is, maakte ze al het nodige mee in haar leven. Zo kwam ze vanwege een fysiek probleem al op jonge leeftijd in het ziekenhuis terecht.