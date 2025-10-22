Nu Femke Bol is geswitcht van de 400 meter horden naar de 800 meter, zal ze voortaan de strijd aangaan met Britse topatlete Keely Hodgkinson. Die kreeg het afgelopen jaar veel over zich heen. Haar populariteit op sociale media heeft namelijk ook een keerzijde. "Iedereen vindt wat van je."

De 23-jarige heeft 560.000 volgers op Instagram en op TikTok zelfs nog 100.000 meer. Zij houden alles wat de atlete doet in de gaten en daar zijn ze niet altijd even positief over. Hogkinson wordt bedolven onder haatreacties en heeft het daar moeilijk mee.

De negativiteit was het gevolg van haar bronzen medaille op de WK in Tokio, terwijl ze vorig jaar op de Spelen in Parijs nog olympisch kampioen werd op de 800 meter. "Mensen zeiden dat ik me moest schamen", vertelt ze tegen The Sun.

Ze kreeg ook het verwijt dat ze zich te veel bezig zou houden met het maken van TikTok-filmpjes. "In de wereld waarin we leven, heeft iedereen opeens een mening over wat je doet. Van buitenaf kan het lijken alsof ik alles deed, behalve trainen. Maar dat is niet waar."

Diep dal

"Je moet dat gewoon negeren. Maar als je in zo'n diep dal zit, heeft het wel meer invloed." De Britse heeft namelijk een zwaar jaar achter de rug met veel blessureleed en veel tranen. "Zelfs toen ik het brons pakte, was ik niet blij. Maar het was het beste wat ik kon."

Ook buiten de wedstrijden om krijgt Hodgkinson te maken met negativiteit. "Het blijft pijn doen en dingen gaan fout. Het heeft meer invloed dat je denkt", zegt ze. "Ik wil alleen maar rennen en ik moet mezelf eraan herinerren dat sociale media niet echt is."