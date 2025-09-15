De Nigeriaanse sprinter Samuel Ogazi heeft een schokkende onthulling gedaan. Hij werd door functionarissen gedwongen om te starten op de WK atletiek in Tokio, ook al kon hij dat eigenlijk niet.

Ogazi kampt namelijk met een hamstringblessure. De specialist op de 400 meter klokte in de series een tijd van 45,97 seconden en eindigde daarmee als vijfde. Het was niet genoeg om door te gaan naar de halve finale.

De NCAA 400m-kampioen onthulde na de race dat hij eigenlijk wilde afhaken. Dit kwam door een hamstringblessure die hij opliep op woensdag 10 september. Vlak voor de WK nam Samuel Ogazi nog deel aan de Gyulai István Memorial, een Hongaarse atletiek Grand Prix. Daar eindigde hij als zevende.

Ogazi onthult wat er misging in de series

Samuel Ogazi vertelde dat hij zich tijdens zijn warming-up niet comfortabel voelde. Hij meldde dit zelfs aan de dokter, maar de officials stonden erop dat hij aan de start verscheen.

Ogazi voegde eraan toe dat hij de officials had laten weten dat hij niets kon uitrichten als hij geblesseerd zou starten. Hij loopt immers nooit met een blessure.

'Ze bleven aandringen'

"Ik vertelde de officials van team Nigeria dat ik niet klaar was voor de race, omdat mijn hamstring me parten speelde. Maar ze bleven aandringen dat ik moest lopen. Maandag, thuis, had ik nog een hele goede training en voelde ik me klaar, zelfs op dinsdag," vertelde Samuel Ogazi aan verslaggevers na de 400m heats.

"Op woensdag ging ik voor een 'shakeout' en voelde ik een pijnscheut in mijn hamstring. En ik loop niet met blessures. Dus ik vertelde hen dat ik er niet klaar voor was en niets zou kunnen doen als ik daar zou starten, maar ze zeiden dat ik moest komen en alles moest geven. Ik heb me niet goed opgewarmd of iets goed gedaan. Ik wilde eigenlijk afhaken, en tijdens de warming-up heb ik met de dokter gesproken."

Geen teleurstelling

Ogazi was echter niet teleurgesteld over zijn prestatie in de race, gezien het feit dat hij geblesseerd was. Hij voegde eraan toe dat het winnen van de NCAA 400m-titel zijn hoofddoel was en het hoogtepunt van zijn seizoen blijft.