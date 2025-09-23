Joost Bol, de vader van Femke, wist tijdens de WK atletiek in Tokio de nodige ogen op zich gericht. Uit liefde voor zijn dochter overwon hij zijn vliegangst en die inzet werd beloond met een gouden knuffel. Olympisch kampioenen Naomi van As en Kim Lammers genoten van de beelden.

Vader Bol ontbrak de laatste jaren steevast bij de atletiek-evenementen waarvoor een vliegreis noodzakelijk was. En dat terwijl zijn dochter Femke de ene naar de andere medaille binnensleepte en uitgroeide tot een mateloos populair fenomeen. "Ik miste wel erg veel", aldus Joost Bol, die in therapie ging en naar Japan vloog.

“Mooi voor Femke dat haar vader er was!”, begint ex-tophockeyster Van As in de podcast voor Sportnieuws.nl waarin ze elke maandag de sportweek bespreekt. “Dat is een bijzonder verhaal.” Lammers, die deze week de vakantievierende Ellen Hoog vervangt, weet waar het over gaat: “Dat was niet vanzelfsprekend, want die heeft vliegangst.”

“En die heeft hij pas ontwikkeld op latere leeftijd”, weet Van As. Opvallend, vind Lammers: “Je zou zeggen dat je dat ontwikkelt door een nare ervaring, maar dan kun je het meestal niet navertellen”, aldus Lammers, die er zelf bepaald geen last van blijkt te hebben. Van As vol ongeloof: “Jij gaat gewoon lachen als er heel harde turbulentie is.” Lammers: “Ik vind het gewoon bizar, want de kans dat er in de auto iets gebeurt is gewoon veel groter.”

'Heel zenuwachtig'

“Maar Femke's vader is dus speciaal therapie gaan volgen om zijn vliegangst te overwinnen", haalt Lammers het gesprek weer even terug naar de WK atletiek. "En dat vind ik mooi. Als ouder wil je er toch bij zijn. Jouw moeder was bijvoorbeeld heel zenuwachtig, zou hij dan ook zoveel zenuwen ervaren als hij op de tribune zit? Meer dan thuis?”

“Dan weet ik niet”, reageert een diep nadenkende Van As. “Ik denk het wel, want je zit dan zo in het sfeertje. Je maakt het van zo dichtbij mee. Ja God, wat die ouders allemaal moeten doorstaan… Daar hebben we het nooit over. De familieleden van de atleten zitten daar onder de zenuwen te kijken en ze kunnen helemaal niks, alleen maar aanmoedigen en afwachten. Zo spannend.” “Ongekend”, stelt Lammers: “Verschrikkelijk.”

Luister de podcast

Elke maandag bespreken tweevoudig olympisch kampioenen en vriendinnen Ellen Hoog en Naomi van As het sportweekend. Deze week schoof oud-hockeyster Kim Lammers aan als vervanger van Hoog. Samen met Van As bespreken ze onder meer de WK atletiek, het WK wielrennen en de pijnlijke blessure van Ruben van Bommel. Beluister via je favoriete podcastapp of hieronder: